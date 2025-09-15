Нашла мужа на 20 лет моложе и обогатилась на войне: где сейчас экс-жена Путина и что о ней известно

Бывшая жена Путина, предположительно, давно уехала из России

Российский диктатор Владимир Путин прожил в браке с Людмилой около 30 лет. Но первая леди практически не появлялась с ним на публике, а когда выходила в свет, то становилась объектом насмешек из-за своих нелепых нарядов. В 2013 году супруги развелись и Людмила начала новую жизнь

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Людмила Путина и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты.

Людмила Путина — куда пропала бывшая жена президента России

Людмила Шкребнева (девичья фамилия), которая родила Путину двоих дочерей, всю жизнь оставалась в его тени. Ее называли "невидимой" первой леди России, поскольку в компании супруга она появлялась крайне редко и старалась не общаться с журналистами.

Людмила прожила в браке с Путиным около 30 лет, Фото: Getty Images

В 2013 году стало известно, что Владимир Путин и Людмила развелись. Диктатор намекнул, что жена просто не выдержала президентской публичности. Людмила не комментировала развод и продолжила вести закрытый образ жизни.

Людмила и Владимир Путин развелись в 2013 году, Фото: Getty Images

В начале 2016 году стало известно, что бывшая жена Путина вышла второй раз замуж. Ее избранником стал руководитель Центра развития межличностных коммуникаций Артур Очеретный, который младше ее на 20 лет.

Новым мужем Людмилы стал Артур Очеретный

Журналисты обнаружили документы о перерегистрации объектов недвижимости, в которых Людмила уже фигурировала под фамилией Очеретная. Пара была знакома давно, но сблизилась после ее развода с Путиным.

В 2017 году Людмила стала владелицей 7% акций компании Carmoney CY LTD, которая выдает займы под залог авто. И с начала полномасштабной войны экс-первая леди России заработала на долгах простых людей кругленькую сумму.

В первій год полномасштабной войны компания, принадлежащая Людмиле Очеретной, заработала около 392 млн рублей (4,7 млн долларов). По сравнению с довоенным периодом прибыль фирмы выросла на 66%. Лично Людмила получила от Carmoney 58 млн рублей (700 тысяч долларов).

Людмила Путина обогатилась на войне против Украины, Фото: Getty Images

За два дня до наступления 2023 года, чтобы избежать экономических санкций со стороны Евросоюза, оффшор Людмилы Очеретной перестал владеть компанией Carmoney. Новым собственником стало российское ООО "Смарттехгрупп", где должность генерального директора занимает финансовый партнер экс-первой леди России Антон Зиновьев. Вероятно, Людмила смогла сохранить контроль над фирмой.

Бывшая жена Путина, предположительно, давно уехала из России, Фото: Getty Images

Кроме того, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в своём расследовании сообщил, что экс-жена Путина получает сотни миллионов рублей от мэрии Москвы и госбанков РФ.

По данным из открытых источников, Людмила давно уехала из России и живет с новым мужем в Европе, поскольку у него в собственности есть недвижимость в разных странах. Однако в 2024 году появилась информация, что во Франции правоохранительные органы конфисковали виллу Ривери, принадлежавшую Артуру Очеретному.

Людмила с новым мужем Артуром Очеретным

Сейчас Людмила, как и ранее, старается не светиться в медийном пространстве и ведет закрытый образ жизни.

