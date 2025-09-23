Або мобілізація, або завершення війни: як Кремль планує кидати призовників у криваву м’ясорубку

Осінній призов в Росії зачепить і мешканців окупованих територій

Генштаб РФ заявив, що весняний призов цього року виконаний у повному обсязі — до армії відправили 160 тисяч осіб. Тепер оголошено осінню кампанію, яка триватиме з 1 жовтня до 31 грудня.

І хоч чиновники РФ з піною біля рота продовжують переконувати всіх, у тому числі й вчорашніх школярів та студентів, що кампанія не стосується війни в Україні, вже давно відомі випадки, коли призовників змушували підписувати контракти під час строкової служби.

"Телеграф" з’ясував, чого чекати від цієї хвилі призову та чи несе він в собі загрозу для України.

Лише на території Росії: а потім – "нас кинули на штурм"?

За словами заступника начальника організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Володимира Цимлянського, набір проводиться "у плановому порядку" та "не пов’язаний із проведенням СВО". У Генштабі підкреслюють, що призовники проходитимуть службу лише на території Росії, а не в зоні бойових дій.

Володимир Цимлянський — саме він в Росії відповідає за призов до війська

В Росії осінній призов, як і попередні кампанії, фактично стає інструментом прихованої мобілізації. Про це заявив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в коментарі "Телеграфу".

Вони завжди використовують призов для того, щоб завербувати – тобто тиснуть на людей, щоб вони підписували контракти. Це ознака того, що у них великі проблеми і це підтверджують ті оцінки, що в росіян зараз останні можливості вести війну без масової мобілізації Олексій Їжак

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Фото: Радіо Свобода

За його словами, російська система вербування через фінансові стимули більше не працює, колонії вже перетворилися на напівпорожні, а всі більш-менш доступні резерви використані.

Зокрема, у серпні 2024 року російських призовників залучили до військової операції в Курську, хоча частина з них відслужила менш як чотири місяці. Про це повідомили британські розвідники. Батьки солдатів висловили занепокоєння, що їхніх синів відправили на бойові дії з порушенням російського законодавства. За правилами, призовники можуть служити в зоні війни лише після чотирьох місяців підготовки за спеціальністю.

"Однак Росія, швидше за все, продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб забезпечити стабільне постачання особового складу для війни в умовах високого відтоку", – йшлося у зведенні британської розвідки.

Або мобілізація, або завершення війни: на що піде Путін

Олексій Їжак пояснив, що Кремль опинився перед складним вибором – або погоджуватися на умови припинення бойових дій, які пропонують міжнародні лідери, зокрема Дональд Трамп, або оголошувати повномасштабну мобілізацію.

Це підтвердження того, що в них велика людська проблема теж є. Дуже схоже на те, що мобілізація – ризикований вибір особисто для Путіна. Тому вони, я думаю, ще можуть місяць-два от так от залучати людей через призов, контракт додатковий чи якщо не вийде – ну далі вже все Олексій Їжак

Олександр Їжак / Facebook

Їжак підкреслив, що Кремль використовує всі можливі канали для поповнення армії, зокрема й поліцію. За його словами, правоохоронців фінансово стимулюють до вербування новобранців — часто через тиск на людей, затриманих за дрібні правопорушення, яким пропонують обрати контракт замість тюрми.

"Поліцейські отримують більше зарплати за всі ці речі, але все це вичерпується разом із колоніями, разом із людьми, готовими вмирати за гроші", — зазначив експерт.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, з російських тюрем і колоній на фронт було відправлено від 140 до 180 тисяч осіб.

"Усього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало близько 300–350 тисяч ув’язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення – російсько-українська війна", – заявили у СЗР.

Підуть до Дніпра та Запоріжжя? Куди перекинуть контрактників-призовників

Олексій Їжак зазначив, що Росія дедалі активніше наближає нових призовників до фронту. За його словами, певна частина може перекидатися на Далекий Схід, однак більшість використовуватимуть у фронтовій логістиці – від Ростова-на-Дону до прифронтових територій, де потрібні додаткові людські ресурси.

"В принципі, це для них – ресурс, але останній ресурс, який є перед кардинальним вибором: мобілізація або закінчення війни", – сказав експерт.

Їжак наголосив, що цей ресурс Москва може використати для нових спроб наступу.

Карта бойових дій Deepstate станом на 21 вересня 2025 року

Це завжди небезпечно для нас. Вони намагатимуться прорватись до Запоріжжя, до Дніпра, до Слов'янська. Останні спроби щось захопити можуть бути достатньо потужним Олексій Їжак

Через трансформацію тактики ведення бойових дій військові навички новообернених солдатів російської окупаційної армії вже не будуть надто важливими.

"Їм треба забезпечити логістику, просочитись, закріпитись. Кваліфікація занадто велика не потрібна", – сказав Олексій Їжак.

Крім того, як зауважує їх, не всіх військових відразу перекинуть на фронт:

"Там є логістика, де потрібні люди. Хтось відвозить, хтось підвозить, хтось сидить на командних пунктах, хтось копає траншеї", – підсумував Їжак.

Страждають і наші люди: що з призовом на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники вже розпочали підготовку до нової хвилі мобілізації в межах осіннього призову. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, окупаційна адміністрація провела спеціальне засідання, де обговорювала заходи для забезпечення явки місцевих жителів у військкомати. Йдеться про проходження медичних комісій та постановку на військовий облік. Таким чином Росія знову намагається силоміць залучити українців до війни проти власної держави.

У Центрі підкреслили, що примусова мобілізація населення на тимчасово окупованих територіях є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин.

"Кремлівські обіцянки, що жителів окупованої частини Запорізької області "не чіпатимуть щонайменше п’ять років", виявилися брехнею", – наголосили в ЦПД.

Водночас Центр національного спротиву повідомив, що Росія планує збільшити масштаби мобілізації українців на окупованих територіях через нестачу власних ресурсів. За їхніми даними, окупанти робитимуть ставку на примус строковиків, а також на шантаж затриманих та ув’язнених.

Імперія традиційно воює руками поневолених, а смерть українців вигідна їй за будь-яких умов Центр національного спротиву

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія створює на фронті "стіни" з перехоплювальних дронів — у цій роботі їй допомагає елітне і загадкове формування "Рубікон", яке при цьому безглуздо викрили пропагандисти.