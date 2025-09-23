Либо мобилизация, либо завершение войны: как Кремль планирует бросать призывников в кровавую мясорубку

Осенний призыв в России коснется и жителей оккупированных территорий

Генштаб РФ заявил, что весенний призыв в этом году исполнен в полном объеме — в армию отправили 160 тысяч человек. Теперь объявлена осенняя кампания, которая продлится с 1 октября по 31 декабря.

И хотя чиновники РФ с пеной у рта продолжают убеждать всех, в том числе вчерашних школьников и студентов, что кампания не касается войны в Украине, уже давно известны случаи, когда призывников заставляли подписывать контракты во время срочной службы.

" Телеграф " выяснил, чего ждать от этой волны призыва и несет ли он угрозу для Украины.

Только на территории России: а потом – "нас бросили на штурм"?

По словам заместителя начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимира Цимлянского, набор производится "в плановом порядке" и "не связан с проведением СВО". В Генштабе подчеркивают, что призывники будут проходить службу только на территории России, а не в зоне боевых действий.

Владимир Цимлянский — именно он в России отвечает за призыв в армию

В России осенний призыв, как и предыдущие кампании, фактически становится инструментом скрытой мобилизации. Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в комментарии "Телеграфу".

Они всегда используют призыв для того, чтобы завербовать – то есть давят на людей, чтобы они подписывали контракты. Это признак того, что у них большие проблемы и подтверждают те оценки, что у россиян сейчас последние возможности вести войну без массовой мобилизации. Алексей Ижак

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Фото: Радио Свобода

По его словам, российская система вербовки из-за финансовых стимулов больше не работает, колонии уже превратились в полупустые, а все более-менее доступные резервы использованы.

В частности, в августе 2024 года российские призывники были привлечены к военной операции в Курске, хотя часть из них отслужила менее четырех месяцев. Об этом сообщили британские разведчики. Родители солдат выразили обеспокоенность, что их сыновей отправили на боевые действия с нарушением российского законодательства. По правилам, призывники могут служить в зоне войны только после четырех месяцев подготовки по специальности.

"Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильные поставки личного состава для войны в условиях высокого оттока", — говорилось в своде британской разведки.

Либо мобилизация, либо завершение войны: на что пойдет Путин

Алексей Ижак объяснил, что Кремль оказался перед сложным выбором – либо соглашаться на условия прекращения боевых действий, которые предлагают международные лидеры, в частности, Дональд Трамп, либо объявлять полномасштабную мобилизацию.

Это подтверждение того, что у них большая человеческая проблема тоже есть. Очень похоже, что мобилизация – рискованный выбор лично для Путина. Поэтому они, я думаю, еще могут месяц-два вот так вот привлекать людей через призыв, контракт дополнительный или если не получится – ну дальше уж все Алексей Ижак

Александр Ижак/Facebook

Ижак подчеркнул, что Кремль использует все возможные каналы для пополнения армии, в том числе и полицию. По его словам, стражей порядка финансово стимулируют к вербовке новобранцев — часто из-за давления на людей, задержанных за мелкие правонарушения, которым предлагают выбрать контракт вместо тюрьмы.

"Полицейские получают больше зарплаты за все эти вещи, но все это исчерпывается вместе с колониями, вместе с людьми, готовыми умирать за деньги", — отметил эксперт.

По данным Службы внешней разведки Украины, из российских тюрем и колоний на фронт было отправлено от 140 до 180 тысяч человек.

"Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300–350 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения – российско-украинская война", – заявили в СВР.

Пойдут в Днепр и Запорожье? Куда перебросят контрактников-призывников

Алексей Ижак отметил, что Россия все активнее приближает новых призывников к фронту. По его словам, определенная часть может перебрасываться на Дальний Восток, однако большинство будут использоваться во фронтовой логистике – от Ростова-на-Дону до прифронтовых территорий, где требуются дополнительные человеческие ресурсы.

"В принципе, это для них – ресурс, но последний ресурс, который есть перед кардинальным выбором: мобилизация или окончание войны", – сказал эксперт.

Ижак подчеркнул, что этот ресурс Москва может использовать для новых попыток наступления.

Карта боевых действий Deepstate по состоянию на 21 сентября 2025 года

Это всегда опасно для нас. Они будут пытаться прорваться в Запорожье, в Днепр, в Славянск. Последние попытки что-нибудь захватить могут быть достаточно мощными Алексей Ижак

Из-за трансформации тактики ведения боевых действий военные навыки новообращенных солдат российской оккупационной армии уже не будут слишком важны.

"Им нужно обеспечить логистику, пропитаться, закрепиться. Квалификация слишком велика не нужна", – сказал Алексей Ижак.

Кроме того, как замечает их, не всех военных сразу перебросят на фронт:

"Там есть логистика, где нужны люди. Кто-то увозит, кто-то подвозит, кто-то сидит на командных пунктах, кто-то копает траншеи", — подытожил Ижак.

Страдают и наши люди: что с призывом на оккупированных территориях

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики уже приступили к подготовке к новой волне мобилизации в рамках осеннего призыва. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПИ, оккупационная администрация провела специальное заседание, где обсуждала меры по обеспечению явки местных жителей в военкоматы. Речь идет о прохождении медицинских комиссий и постановке на военный учет. Таким образом Россия снова пытается силой привлечь украинцев к войне против собственного государства.

В Центре подчеркнули, что принудительная мобилизация населения на временно оккупированных территориях является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.

"Кремлевские обещания, что жителей оккупированной части Запорожской области "не будут трогать как минимум пять лет", оказались ложью", — подчеркнули в ЦПИ.

В то же время Центр национального сопротивления сообщил, что Россия планирует увеличить масштабы мобилизации украинцев на оккупированных территориях из-за нехватки собственных ресурсов. По их данным, оккупанты будут делать ставку на принуждение срочников, а также на шантаж задержанных и заключенных.

Империя традиционно воюет руками порабощенных, а смерть украинцев выгодна ей в любых условиях. Центр национального сопротивления

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия создает на фронте "стены" из перехватывающих дронов — в этой работе ей помогает элитное и загадочное формирование "Рубикон", которое при этом бессмысленно разоблачили пропагандисты.