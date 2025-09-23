Либо мобилизация, либо завершение войны: как Кремль планирует бросать призывников в кровавую мясорубку
Осенний призыв в России коснется и жителей оккупированных территорий
Генштаб РФ заявил, что весенний призыв в этом году исполнен в полном объеме — в армию отправили 160 тысяч человек. Теперь объявлена осенняя кампания, которая продлится с 1 октября по 31 декабря.
И хотя чиновники РФ с пеной у рта продолжают убеждать всех, в том числе вчерашних школьников и студентов, что кампания не касается войны в Украине, уже давно известны случаи, когда призывников заставляли подписывать контракты во время срочной службы.
" Телеграф " выяснил, чего ждать от этой волны призыва и несет ли он угрозу для Украины.
Только на территории России: а потом – "нас бросили на штурм"?
По словам заместителя начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимира Цимлянского, набор производится "в плановом порядке" и "не связан с проведением СВО". В Генштабе подчеркивают, что призывники будут проходить службу только на территории России, а не в зоне боевых действий.
В России осенний призыв, как и предыдущие кампании, фактически становится инструментом скрытой мобилизации. Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в комментарии "Телеграфу".
Они всегда используют призыв для того, чтобы завербовать – то есть давят на людей, чтобы они подписывали контракты. Это признак того, что у них большие проблемы и подтверждают те оценки, что у россиян сейчас последние возможности вести войну без массовой мобилизации.
По его словам, российская система вербовки из-за финансовых стимулов больше не работает, колонии уже превратились в полупустые, а все более-менее доступные резервы использованы.
В частности, в августе 2024 года российские призывники были привлечены к военной операции в Курске, хотя часть из них отслужила менее четырех месяцев. Об этом сообщили британские разведчики. Родители солдат выразили обеспокоенность, что их сыновей отправили на боевые действия с нарушением российского законодательства. По правилам, призывники могут служить в зоне войны только после четырех месяцев подготовки по специальности.
"Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильные поставки личного состава для войны в условиях высокого оттока", — говорилось в своде британской разведки.
Либо мобилизация, либо завершение войны: на что пойдет Путин
Алексей Ижак объяснил, что Кремль оказался перед сложным выбором – либо соглашаться на условия прекращения боевых действий, которые предлагают международные лидеры, в частности, Дональд Трамп, либо объявлять полномасштабную мобилизацию.
Это подтверждение того, что у них большая человеческая проблема тоже есть. Очень похоже, что мобилизация – рискованный выбор лично для Путина. Поэтому они, я думаю, еще могут месяц-два вот так вот привлекать людей через призыв, контракт дополнительный или если не получится – ну дальше уж все
Ижак подчеркнул, что Кремль использует все возможные каналы для пополнения армии, в том числе и полицию. По его словам, стражей порядка финансово стимулируют к вербовке новобранцев — часто из-за давления на людей, задержанных за мелкие правонарушения, которым предлагают выбрать контракт вместо тюрьмы.
"Полицейские получают больше зарплаты за все эти вещи, но все это исчерпывается вместе с колониями, вместе с людьми, готовыми умирать за деньги", — отметил эксперт.
По данным Службы внешней разведки Украины, из российских тюрем и колоний на фронт было отправлено от 140 до 180 тысяч человек.
"Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300–350 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения – российско-украинская война", – заявили в СВР.
Пойдут в Днепр и Запорожье? Куда перебросят контрактников-призывников
Алексей Ижак отметил, что Россия все активнее приближает новых призывников к фронту. По его словам, определенная часть может перебрасываться на Дальний Восток, однако большинство будут использоваться во фронтовой логистике – от Ростова-на-Дону до прифронтовых территорий, где требуются дополнительные человеческие ресурсы.
"В принципе, это для них – ресурс, но последний ресурс, который есть перед кардинальным выбором: мобилизация или окончание войны", – сказал эксперт.
Ижак подчеркнул, что этот ресурс Москва может использовать для новых попыток наступления.
Это всегда опасно для нас. Они будут пытаться прорваться в Запорожье, в Днепр, в Славянск. Последние попытки что-нибудь захватить могут быть достаточно мощными
Из-за трансформации тактики ведения боевых действий военные навыки новообращенных солдат российской оккупационной армии уже не будут слишком важны.
"Им нужно обеспечить логистику, пропитаться, закрепиться. Квалификация слишком велика не нужна", – сказал Алексей Ижак.
Кроме того, как замечает их, не всех военных сразу перебросят на фронт:
"Там есть логистика, где нужны люди. Кто-то увозит, кто-то подвозит, кто-то сидит на командных пунктах, кто-то копает траншеи", — подытожил Ижак.
Страдают и наши люди: что с призывом на оккупированных территориях
Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики уже приступили к подготовке к новой волне мобилизации в рамках осеннего призыва. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По данным ЦПИ, оккупационная администрация провела специальное заседание, где обсуждала меры по обеспечению явки местных жителей в военкоматы. Речь идет о прохождении медицинских комиссий и постановке на военный учет. Таким образом Россия снова пытается силой привлечь украинцев к войне против собственного государства.
В Центре подчеркнули, что принудительная мобилизация населения на временно оккупированных территориях является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.
"Кремлевские обещания, что жителей оккупированной части Запорожской области "не будут трогать как минимум пять лет", оказались ложью", — подчеркнули в ЦПИ.
В то же время Центр национального сопротивления сообщил, что Россия планирует увеличить масштабы мобилизации украинцев на оккупированных территориях из-за нехватки собственных ресурсов. По их данным, оккупанты будут делать ставку на принуждение срочников, а также на шантаж задержанных и заключенных.
Империя традиционно воюет руками порабощенных, а смерть украинцев выгодна ей в любых условиях.
