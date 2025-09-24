Венс: Трамп стає "неймовірно нетерплячим" щодо росіян

Венс заявив, що для росіян буде дуже поганим сценарієм відмова від мирних переговорів

Факти:

Трамп бачить, що Росія зазнає великої шкоди через війну

Якщо росіяни відмовляться від мирного врегулювання — на них чекає біда

Лаврову в Нью-Йорку не просто так висунули вимоги щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп втрачає терпець щодо росіян, оскільки вважає, що війна шкодить не тільки Україні, але й Росії також. Президент США "бачить цифри" та розуміє, що РФ зазнає великої шкоди.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу в Конкорді. За його словами, Трамп не змінював позиції щодо повномасштабної війни в Україні, але дав росіянам зрозуміти — якщо вони відмовляться від мирного врегулювання, на них не чекатиме нічого хорошого.

"Трамп реагує на реальність на землі, він стає неймовірно нетерплячим щодо до росіян… Якщо росіяни відмовляться вести мирні переговори щодо України — це буде дуже погано для їхньої країни", — сказав Венс.

Зазначимо, державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 24 вересня провели заплановану зустріч в кулуарах Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Під час зустрічі Рубіо висунув Лаврову низку вимог щодо припинення війни в Україні — зокрема вимогу припинити вбивства та погодитися на мирне врегулювання.

Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня зробив гучну заяву про те, що Україна може не лише перемогти Росію, але й відвоювати свої території та навіть "піти далі". Також Трамп обізвав Росію "паперовим тигром" та дуже високо оцінив дії української армії на фронті — оскільки росіяни так і не змогли досягти там якихось реально вагомих успіхів.