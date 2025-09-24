Рубіо заявив, що Росія повинна припинити війну в Україні

Рубіо висунув Лаврову вимоги для Росії: припинити вбивства в Україні та завершити війну

Лавров заявив, що обговорювалася "українська криза", як стидливо називають повномасштабну війну у РФ

МЗС Росії знову не втрималося від анекдотичної заяви за підсумками переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 24 вересня провели заплановану зустріч в кулуарах Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Під час зустрічі Рубіо висунув Лаврову низку вимог щодо припинення війни в Україні.

Про це сказано в офіційному повідомленні на сайті Державного департаменту США. Окреме повідомлення щодо зустрічі випустило міністерство закордонних справ РФ.

"Держсекретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та заявив про необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни", — заявив спікер Держдепу США Томмі Піггот.

Тим часом в російському МЗС зробили заяву щодо зустрічі в Нью-Йорку. Так, в міністерстві заявили, що Лавров та Рубіо обговорили врегулювання так званої "російської кризи" (так Росія та її союзники називають повномасштабну війну проти України) та нібито підтвердили "зацікавленість у пошуку мирних розв'язок".

Зокрема Лавров заявив, що Москва нібито готова в питанні України "дотримуватися лінії", яку президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін виробили під час саміту на Алясці. Також МЗС РФ не утрималося від чергових анекдотичних заяв.

"Україна та Європа затягують війну. Ми категорично проти цього", — заявили там.

