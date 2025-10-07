Мріє про лаври Петра І, а буде "лошарою". Чому Путін не припинить війну в Україні

Після війни у Росії будуть тисячі людей зі зброєю, здатних похитнути владу Кремля

Повномасштабна війна Росії проти України перетворилася на ідеологічну, екзистенційну чи навіть релігійну. При цьому кремлівський диктатор Володимир Путін розуміє, що припинення цього збройного конфлікту загрожує йому особисто.

Що потрібно розуміти:

Заболоття не може відмовитися від тези "Київ — матір міст руських"

Поки йде війна в Україні — Путін буде залишатися при владі

Росія "заточена" на війну, і її припинення різко обвалить економіку

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів економіст, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому Путін не може зупинити війну в Україні.

— Для росіян Київ — це "скрепне" місто, тому що тут був Володимир Хреститель, а у Криму він хрестився. А це одна зі "скреп" Російської імперії, яку вони просували ще з XIII століття, — каже політичний експерт.

На його думку, це ще й особиста війна Путіна, бо він бореться за місце в підручниках.

— І він не хоче, щоб там було великими літерами написано "ЛОШАРА", який все спалив, а хоче, щоб він був як "Петро I", — зауважив політолог.

За його словами, зупинити війну в Україні неможливо ще з багатьох причин — політичних і економічних.

— Поки йде війна, Путін буде при владі. Якщо війна припиняється (а це буде його явна поразка), він втрачає владу, втрачає життя, — вважає керуючий партнер НАГ.

За його словами, зараз Росію відрізають від ринків Європи.

— Думаю, вони повернуться туди приблизно ніколи, тому що вже зайшов Трамп, а це — катастрофа для Росії. Якщо вони зараз зупиняють війну, у них починається різкий обвал економіки, — каже економіст.

Він нагадав, що російська важка індустрія має проблеми: закриваються заводи (китайські авто витіснили КамАЗ і АвтоВАЗ у самій РФ), відбувається падіння металургії, експорту вугілля та видобутку нафти.

— Оборонка за рахунок вливання державних коштів ще працює і підтримує економіку, не дає їй впасти. Але і там вже проблеми стають очевидними. Якщо вони припиняють війну, різко скоротять державне замовлення, — обвал економіки буде ще більш катастрофічним, бо компенсувати це за рахунок експорту нафти за високими цінами неможливо. А зараз іде період низьких цін на нафту — раз. Їм закритий ринок Європи — це два.

Далі — купа людей зі зброєю, які будуть знати, що вони програли війну, тому що Путін їх зупинив. І це погані наслідки в першу чергу для Путіна, — підсумував Тарас Загородній.

