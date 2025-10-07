Мечтает о лаврах Петра I, а будет "лошарой". Почему Путин не прекратит войну в Украине

После войны в России будут тысячи людей с оружием, способных поколебать власть Кремля

Полномасштабная война России против Украины превратилась в идеологическую, экзистенциальную или даже религиозную. При этом кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что прекращение этого вооруженного конфликта чревато для него лично.

Что нужно понимать:

Заболотье не может отказаться от тезиса "Киев — мать городов русских"

Пока идет война в Украине — Путин будет оставаться у власти

Россия "заточена" на войну, и ее прекращение резко обрушит экономику

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал экономист, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, почему Путин не может остановить войну в Украине.

— Для россиян Киев — это "скрепный" город, потому что здесь был Владимир Креститель, а в Крыму он крестился. А это одна из скреп Российской империи, которую они продвигали еще с XIII века, — говорит политический эксперт.

По его мнению, это еще и личная война Путина, потому что он сражается за место в учебниках.

— И он не хочет, чтобы там было большими буквами написано "ЛОШАРА", который все спалил, а хочет, чтобы он был как "Петр I", — заметил политолог.

По его словам, остановить войну в Украине невозможно еще по многим причинам — политическим и экономическим.

— Пока идет война, Путин будет у власти. Если война прекращается (а это будет его явное поражение), он теряет власть, теряет жизнь, — считает управляющий партнер НАГ.

По его словам, сейчас Россию отрезают от рынков Европы.

— Думаю, они вернутся туда примерно никогда, потому что уже зашел Трамп, а это — катастрофа для России. Если они сейчас останавливают войну, у них начинается резкий обвал экономики, — говорит экономист.

Он напомнил, что у российской тяжелой индустрии проблемы: закрываются заводы (китайские авто вытеснили КамАЗ и АвтоВАЗ в самой РФ), происходит падение металлургии, экспорта угля и добычи нефти.

— Оборонка за счет вливания государственных средств еще работает и поддерживает экономику, не дает ей упасть. Но и там уже проблемы становятся очевидными. Если они прекращают войну, резко сократят государственный заказ — обвал экономики будет еще более катастрофическим, потому что компенсировать это за счет экспорта нефти по высоким ценам невозможно. А сейчас идет период низких цен на нефть — раз. Им закрыт рынок Европы — это два.

Дальше — куча людей с оружием, которые будут знать, что они проиграли войну, потому что Путин их остановил. И это плохие последствия, в первую очередь, для Путина, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" пять признаков того, что гражданская война в России начнется еще до Нового года.