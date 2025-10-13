Полювання на НПЗ Росії. NYT показала, як працюють в полі дронові батальйони України

Кожної хвилини Росія могла розсекретити операцію

Українські безпілотники досить часто завдають ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) та не тільки. Дуже багатьом цікаво, як це відбувається та як працюють для цього ЗСУ.

Що треба знати:

The New York Times отримав рідкісну інформацію про роботу батальйону дронів

Українські дронові атаки найбільше відчувають НПЗ Росії

З початку вересня в Росії та на окупованих територіях вже виник дефіцит бензину

Як пише The New York Times, одного вечора кореспондентам видання пощастило потрапити у залаштунки роботи батальйону дронів. Йдеться саме про БПЛА далекої дії ураження.

"Вранці ви прочитаєте, що горить нафтопереробний завод", – сказав командир, якого з міркувань безпеки ідентифікували лише за позивним "Каспер".

Саме такі безпілотники використовуються для ударів по НПЗ, нафтобазах та інших генеруючих спроможностях. Репортери у матеріалі не розкрили регіон, де відбувався запуск та жодної інформації про операторів. Адже, як сказав командир батальйону "Каспер": "Росія полює на нас".

Командир батальйону Каспер

Батальйон дронів в дії

Військові виходять з бліндажа після попередження про загрозу атаки

За словами кореспондентів, військові знаходилися далеко від лінії фронту, вони працювали в бронежилетах та касках. Адже загроза того, що ворог розсекретить їх локацію та почне гатити з балістики, зростала з кожною хвилиною. Тому робота воїнів ЗСУ була точною та професійною. Які саме дрони полетіли атакувати РФ в той вечір невідомо. Однак відомо, що це були БПЛА з розмахом крил 7 метрів та вагою 50 кілограмів вибухівки, та запускали їх у бік Росії.

Пожежа на НПЗ у Самарській області

Нагадаємо, на початку вересня на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей було зафіксовано дефіцит бензину. Біля АЗС утворились величезні черги, адже пальне видають нібито тільки за талонами.

Зараз склалася унікальна ситуація, коли Росія, яка ще недавно гордо називала себе світовою "бензоколонкою", після ударів "добрих" дронів по НПЗ змушена просити пальне у сусідів. Наприклад, Білорусь у вересні наростила експорт бензину до РФ у чотири рази порівняно з серпнем — до 49 тисяч тонн. Ще 33 тисячі тонн дизельного пального пішли тим самим маршрутом.