Закидали "коктейлями Молотова": у Росії молодь підпалила військкомат (відео)

Одну з учасниць акції затримали та провели допит

У місті Зеленокумську Ставропольського краю Росії група молодих людей підпалила військкомат. Вони виготовили кілька пляшок "коктейлю Молотова" і вночі закинули їх у приміщення, після чого там спалахнула сильна пожежа.

Що потрібно знати:

У Зеленокумську було здійснено навмисний підпал військкомату за допомогою "коктейлів Молотова"

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що підпал здійснила група молодих людей

Росія затримала одну з учасниць акції — нею виявилася 21-річна дівчина

У російських ЗМІ намагаються запевнити, що підпал здійснила дівчина, але на відео, яке вже є в мережі, стає зрозуміло, що в підпалі брала участь група молодих людей.

Факт нападу на військкомат говорить про страх російської молоді опинитися на фронті та загинути й про невдоволення війною. Це підштовхує молодих людей переходити до подібних дій.

На опублікованому у ЗМІ відео зафіксовано, що, як мінімум, одна учасниця атаки – молода дівчина. Це підтверджують і місцеві ЗМІ: за напад на військкомат поліція затримала 21-річну місцеву мешканку.

Росіяни заявляють, що на допиті молода дівчина нібито зізналася, що діяла за вказівкою невідомих осіб – "кураторів", яких кілька Telegram-каналів пов’язують з Україною. Однак, жодних даних про це немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що подібна ситуація з військкоматом сталася в Карелії, де невідомий чоловік здійснив підпал військкомату.