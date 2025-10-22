Забросали "коктейлями Молотова": в России молодежь подожгла военкомат (видео)
Одну из участниц акции задержали и провели допрос
В городе Зеленокумск Ставропольского края России группа молодых людей подожгла военкомат. Они изготовили несколько бутылок "коктейля Молотова" и ночью закинули их внутри помещения, после чего там вспыхнул сильный пожар.
Что нужно знать:
- В Зеленокумске был совершен умышленный поджог военкомата с помощью "коктейлей Молотова"
- В сети оказались видео, на которых видно, что поджог совершила группа молодых людей
- Россия задержали одну из участниц акции — ею оказалась 21 летняя девушка
В российских СМИ пытаются заверить, что поджог совершила девушка, но на видео, которое уже есть в сети, становится понятно, что в поджоге участвовала группа молодых людей.
Факт нападения на военкомат говорит о страхе российской молодежи оказаться на фронте и погибнуть и о недовольстве войной. Это подталкивает молодых людей переходить к подобным действиям.
На опубликованном в СМИ видео зафиксировано, что как минимум одна участница атаки – молодая девушка. Это подтверждают и местные "СМИ": за нападение на военкомат полиция задержала 21-летнюю местную жительницу.
Россияне заявляют, что на допросе молодая девушка якобы призналась, что действовала по указанию неизвестных лиц — "кураторов", которых несколько Telegram-каналов связывают с Украиной. Однако никаких данных об этом нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подобная ситуация с военкоматом произошла в Карелии, где неизвестный мужчина совершил поджог военкомата.