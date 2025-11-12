За 40 днів могилу так ніхто й не бачив: Маргарита Симоньян ховає поховання чоловіка-пропагандиста

Минув вже понад місяць від дня смерті Кеосаяна, а його могилу досі ніхто не бачив

Маргарита Симоньян — мерзенна російська пропагандистська, яка нещодавно повідомила про своє онкозахворювання. У вересні 2025 року вона поховала чоловіка – теж пропагандиста, який ненавидів Україну, Тиграна Кеосаяна. Однак навіть після понад 40 днів з похорону його могилу ніхто не бачив.

"Телеграф" розповість, що відомо про смерть і похорон Кеосаяна і як його дружина Сімоньян ховає його могилу від громадськості.

Маргарита Сімоньян і Тигран Кеосаян. Фото: Getty Images

Тигран Кеосаян — смерть і похорон

Російський режисер, телеведучий, пропагандист і чоловік Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян помер 26 вересня 2025 року в Москві на 60-му році життя. До цього він 9 місяців пролежав у комі і помер, не приходячи до тями. Відомо, що причиною тяжкого стану та смерті пропагандиста були проблеми із серцем. Раніше він переніс два інфаркти міокарда.

Тигран Кеосаян помер 26 вересня 2025 року

Похорон Кеосаяна відбувся 28 вересня, його відспівали у Вірменській церкві в Москві. Однак після панахиди та прощання труна з тілом мертвого пропагандиста загадково зникла. Де його поховано, невідомо навіть через 40 днів з дня смерті.

Російські журналісти намагалися з’ясувати, де похований чоловік Симоньян, проте на жодному з московських і підмосковних кладовищ не підтвердили, що його закопали в них.

Труна з тілом Тиграна Кеосаяна

Минулого тижня, 4 листопада, минуло 40 днів від дня смерті Тиграна Кеосаяна. Напередодні цього дня Симоньян написала у своєму телеграм-каналі, що всі близькі, хто хоче прийти та вшанувати пам’ять її чоловіка, мають написати їй у особисті повідомлення. Ймовірно, місце поховання Кеосаяна вона тримає в таємниці навіть від родичів та друзів. При цьому пропагандистка ніде публічно не говорила, навіщо потрібна така таємничість і скільки часу вона збирається приховувати могилу чоловіка.

Маргарита Симоньян приховує, де закопала чоловіка-пропагандиста

