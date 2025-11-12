За 40 днів могилу так ніхто й не бачив: Маргарита Симоньян ховає поховання чоловіка-пропагандиста
Минув вже понад місяць від дня смерті Кеосаяна, а його могилу досі ніхто не бачив
Маргарита Симоньян — мерзенна російська пропагандистська, яка нещодавно повідомила про своє онкозахворювання. У вересні 2025 року вона поховала чоловіка – теж пропагандиста, який ненавидів Україну, Тиграна Кеосаяна. Однак навіть після понад 40 днів з похорону його могилу ніхто не бачив.
"Телеграф" розповість, що відомо про смерть і похорон Кеосаяна і як його дружина Сімоньян ховає його могилу від громадськості.
Тигран Кеосаян — смерть і похорон
Російський режисер, телеведучий, пропагандист і чоловік Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян помер 26 вересня 2025 року в Москві на 60-му році життя. До цього він 9 місяців пролежав у комі і помер, не приходячи до тями. Відомо, що причиною тяжкого стану та смерті пропагандиста були проблеми із серцем. Раніше він переніс два інфаркти міокарда.
Похорон Кеосаяна відбувся 28 вересня, його відспівали у Вірменській церкві в Москві. Однак після панахиди та прощання труна з тілом мертвого пропагандиста загадково зникла. Де його поховано, невідомо навіть через 40 днів з дня смерті.
Російські журналісти намагалися з’ясувати, де похований чоловік Симоньян, проте на жодному з московських і підмосковних кладовищ не підтвердили, що його закопали в них.
Минулого тижня, 4 листопада, минуло 40 днів від дня смерті Тиграна Кеосаяна. Напередодні цього дня Симоньян написала у своєму телеграм-каналі, що всі близькі, хто хоче прийти та вшанувати пам’ять її чоловіка, мають написати їй у особисті повідомлення. Ймовірно, місце поховання Кеосаяна вона тримає в таємниці навіть від родичів та друзів. При цьому пропагандистка ніде публічно не говорила, навіщо потрібна така таємничість і скільки часу вона збирається приховувати могилу чоловіка.
