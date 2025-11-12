Потрапляють під призов? Де зараз і скільки років синам Кличка, який хоче знизити вік для мобілізації

У мера Києва троє дітей, але всі вони живуть не в Україні

Віталій Кличко, який уже багато років міський голова Києва, у новому інтерв’ю виданню Politico запропонував зменшити мобілізаційний вік в Україні. При цьому дорослі сини Кличка живуть за кордоном.

Що варто знати:

Мер Києва Віталій Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік в Україні

Усі троє його дітей проживають за кордоном та мають американське громадянство

Старший та молодший сини Кличко займаються спортом і успадкували від батька дуже високий зріст

"Телеграф" розповідає, що відомо про дітей Віталія Кличка та де вони зараз.

Віталій Кличко та його діти — що відомо?

Віталій Кличко був одружений з моделлю Наталією Єгоровою. У цьому союзі на світ з’явилися троє дітей — двоє синів та донька. Як виявилось, усі спадкоємці київського мера мають американське громадянство.

Старший син Єгор-Даніель

Старший син мера Києва Єгор-Даніель народився у 2000 році, тобто зараз йому 25 років. Він має американське громадянство, деякий час хлопець жив у Майамі. Відомо, що син мера навчався у Лондонській школі економіки та політичних наук. Крім того, він займається боксом і успадкував від батька високий зріст — 202 сантиметри.

Середня – дочка Єлизавета-Вікторія

Донька Віталія Кличка та Наталії Єгорової Єлизавета-Вікторія народилася у 2002 році, зараз їй 23 роки. Дівчина здобула освіту на факультеті психології в Амстердамському університеті. Вона теж має американське громадянство. Відомо, що дівчина захоплюється плаванням. Судячи з фото, які є в мережі, Єлизавета-Вікторія теж має високий ріст від батька.

Молодший син Максим

Молодший син Максим народився у Віталія Кличка у 2005 році, зараз йому 20 років. Відомо, що він здобув освіту у приватній школі у Великій Британії. Він також американець за паспортом та має високий зріст — 215 сантиметрів. Максим грає на позиції центрового у баскетбольному клубі Монако.

Раніше "Телеграф" розповідав, з ким дружить у соцмережах дружина Міндіча Катерина Вербер. У списку Собчак, Кіркоров та інші путіністи.