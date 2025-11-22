Окупована Донеччина поринула у темряву: БПЛА атакують енергетичні об'єкти у містах (фото, відео)
На тимчасово окупованих територіях Донеччини стався блекаут
У низці населених пунктів тимчасово окупованої Донецької області зникло світло. Прильоти зафіксовані у Шахтарську, Торезі, Зугресі та Докучаєвську.
У Торезі була атакована підстанція "Південна" потужністю 330 кВ. Про це повідомляє анонімний канал Supernova+.
Що треба знати:
- БПЛА вдарили по Зуївській ТЕС
- У Шахтарську та Докучаївську атакували підстанції
- ППО працює над Донецьком та Макіївкою
У Зугресі відбулася атака на Зуївську ТЕС, а у Шахтарську була атакована підстанція. У Докучаєвську після влучання по місцевій підстанції зникло світло.
Водночас місцеві канали повідомляють про активну роботу протиповітряної оборони над Донецьком і Макіївкою.
У мережі ширяться кадри влучань в електричну інфраструктуру на окупованих Росією територіях.
Також у мережі публікують відео з Кальміуського району Донецької області де, ймовірно, українські безпілотники "зачепили" енергетичні об’єкти. Зокрема поблизу селища Старобешевого і Нового Світу розташована ТЕС потужністю 2010 МВт.
"Сьогодні дуже гарно пішло, і це лише те що потрапило на об’єктивний контроль", — коментують відео на каналі Exilenova+.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 17 листопада в окупованому Донецьку та прилеглих населених пунктах стався блекаут. Окупаційна "влада" тимчасово захоплених районів Донецької області заявляла про атаки на Зуївську та Старобешівську ТЕС.