Окупована Донеччина поринула у темряву: БПЛА атакують енергетичні об'єкти у містах (фото, відео)

На тимчасово окупованих територіях Донеччини стався блекаут

У низці населених пунктів тимчасово окупованої Донецької області зникло світло. Прильоти зафіксовані у Шахтарську, Торезі, Зугресі та Докучаєвську.

У Торезі була атакована підстанція "Південна" потужністю 330 кВ. Про це повідомляє анонімний канал Supernova+.

Що треба знати:

БПЛА вдарили по Зуївській ТЕС

У Шахтарську та Докучаївську атакували підстанції

ППО працює над Донецьком та Макіївкою

У Зугресі відбулася атака на Зуївську ТЕС, а у Шахтарську була атакована підстанція. У Докучаєвську після влучання по місцевій підстанції зникло світло.

Водночас місцеві канали повідомляють про активну роботу протиповітряної оборони над Донецьком і Макіївкою.

Пожежа у Шахтарську

Влучання у Зугресі

У мережі ширяться кадри влучань в електричну інфраструктуру на окупованих Росією територіях.

Також у мережі публікують відео з Кальміуського району Донецької області де, ймовірно, українські безпілотники "зачепили" енергетичні об’єкти. Зокрема поблизу селища Старобешевого і Нового Світу розташована ТЕС потужністю 2010 МВт.

"Сьогодні дуже гарно пішло, і це лише те що потрапило на об’єктивний контроль", — коментують відео на каналі Exilenova+.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 17 листопада в окупованому Донецьку та прилеглих населених пунктах стався блекаут. Окупаційна "влада" тимчасово захоплених районів Донецької області заявляла про атаки на Зуївську та Старобешівську ТЕС.