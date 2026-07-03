У Бєлгороді після вибухів зникли світло та вода: що могли уразити (фото і відео)

Місцеві пишуть про ракетну атаку

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У російському місті Бєлгород пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, під удар потрапив завод "Енергомаш" та місцева ТЕЦ, наслідки атаки уточнюються.

Про це повідомляє Telegram-канал "Supernova+". В мережі з'явилися фото та відео атаки та її наслідків. Після гучних вибухів в небо здіймається великий стовп чорного диму, який видно здалеку.

Дим після атаки. Фото: росЗМІ

Дим видно здалеку. Фото:

Перед вибухами жителів Бєлгорода попередили про ракетну небезпеку. Місцеві пишуть, що ударів було завдано саме ракетами.

Після атаки в місті виникли значні перебої з електропостачанням. Також немає води — знеструмлено кілька об'єктів водопостачання.

Під удар могла потрапити ТЕЦ

За даними Exilenova+, під удар могла потрапити Мічурінська ТЕЦ. Саме цим викликано перебої з електрикою. Станція переважно забезпечує енергією виробничі майданчики та адміністративні будівлі заводу "Белэнергомаш — БЗЭМ" і не входить до міської системи теплопостачання.

Мічурінська ТЕЦ могла потрпити під удар. Фото: Exilenova+

Завод "Енергомаш" в Бєлгороді міг потрапити під удар — що про нього відомо

ЗАТ "Енергомаш (Бєлгород) – БЗЕМ" — це провідне підприємство енергомашинобудування з сімдесятирічним досвідом роботи в галузі. Він випускає широку номенклатуру продукції для енергетики та будівництва. Серед них сполучні елементи трубопроводів, сильфонні компенсатори, та будівельні металоконструкції.

Серед продукції "Енергомаш":

елементи та блоки трубопроводів для теплових та атомних електростанцій, нафтогазохімічного комплексу та металургії;

багатошарові сильфонні компенсатори всіх типів для теплових та атомних електростанцій, промисловості та транспорту, комунального господарства;

котли-утилізатори та енерготехнологічні котли для роботи у складі технологічних ліній металургійних, хімічних та нафтопереробних підприємств, газотурбінних електростанцій;

унікальні, складні, просторові металоконструкції із круглої труби;

елементи несучого металевого каркасу будівлі – колони, ферми, балки, фахверк, зв'язки, прогони;

опори ЛЕП;

тощо.

Бєлгородський завод "Енергомаш" є стратегічно важливим об'єктом для військово-промислового комплексу РФ, оскільки він спеціалізується на виготовленні високотехнологічного обладнання. Його продукція використовується в російських космічних програмах та потенційно адаптуються для ракетобудування.

Окрім цього трубопроводи, складні металоконструкції та енергетичне обладнання, яке виробляє завод, забезпечує логістичні та оборонні потреби російської армії. Ураження цього заводу не лише підриває виробничі потужності агресора та ланцюжки постачання деталей для ракетної техніки, а й серйозно б'є по критичній інфраструктурі прикордонного регіону, який ворог використовує для забезпечення та координації російських ударів по території України.

Цей завод вже був під атакою у березні 2024 року. Тоді приліт нібито був просто у цех.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 1 липня, безпілотники масовано атакували російську Пензу. Під удар потрапив АТ "НДІФВ" (Науково-дослідний інститут фізичних вимірів), який випускає компоненти для авіаційної та ракетної техніки.