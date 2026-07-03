В Белгороде после взрывов исчезли свет и вода: что могли поразить (фото и видео)

Местные пишут о ракетном ударе

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В российском городе Белгороде прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, под удар попал завод "Энергомаш" и местная ТЭЦ, последствия атаки уточняются.

Об этом сообщает Telegram-канал "Supernova+". В сети появились фото и видео атаки и ее последствий. После громких взрывов в небо вздымается большой столб черного дыма, который виден издалека.

Дым после атаки. Фото: росСМИ

Дым виден издалека. Фото:

Перед взрывами жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности. Местные пишут, что удары были нанесены именно ракетами.

После атаки в городе возникли значительные перебои с электроснабжением. Также нет воды – обесточено несколько объектов водоснабжения.

Под удар могла попасть ТЭЦ

По данным Exilenova+, под удар могла попасть Мичуринская ТЭЦ. Именно этим вызваны перебои с электричеством. Станция преимущественно обеспечивает энергией производственные площадки и административные здания завода "Белэнергомаш — БЗЭМ" и не входит в городскую систему теплоснабжения.

Мичуринская ТЭЦ могла попасть под удар. Фото: Exilenova+

Завод "Энергомаш" в Белгороде мог попасть под удар — что о нем известно

ЗАО "Энергомаш (Белгород) — БЗЭМ" — это ведущее предприятие энергомашиностроения с семидесятилетним опытом работы в отрасли. Он выпускает обширную номенклатуру продукции для энергетики и строительства. Среди них соединительные элементы трубопроводов, сильфонные компенсаторы и строительные металлоконструкции.

Среди продукции "Энергомаш":

элементы и блоки трубопроводов тепловых и атомных электростанций, нефтегазохимического комплекса и металлургии;

многослойные сильфонные компенсаторы всех типов для тепловых и атомных электростанций, промышленности и транспорта, коммунального хозяйства;

котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для работы в составе технологических линий металлургических, химических и нефтеперерабатывающих предприятий, газотурбинных электростанций;

уникальные, складные, пространственные металлоконструкции из круглой трубы;

элементы несущего металлического каркаса здания – колонны, фермы, балки, фахверки, связки, прогоны;

опоры ЛЭП;

и т.д.

Белгородский завод "Энергомаш" является стратегически важным объектом для военно-промышленного комплекса РФ, поскольку он специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования. Его продукция используется в российских космических программах и потенциально адаптируется для ракетостроения.

Кроме этого трубопроводы, сложные металлоконструкции и энергетическое оборудование, производимое заводом, обеспечивает логистические и оборонные потребности российской армии. Поражение этого завода не только подрывает производственные мощности агрессора и цепочки снабжения деталей для ракетной техники, но и серьезно сказывается на критической инфраструктуре приграничного региона, который враг использует для обеспечения и координации российских ударов по территории Украины.

Этот завод уже был под атакой в марте 2024 года. Тогда прилет вроде бы был прямо в цех.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 июля беспилотники массированно атаковали российскую Пензу. Под удар попало АО "НИИФВ" (Научно-исследовательский институт физических измерений), выпускающее компоненты для авиационной и ракетной техники.