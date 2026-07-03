В Белгороде после взрывов исчезли свет и вода: что могли поразить (фото и видео)
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Местные пишут о ракетном ударе
В российском городе Белгороде прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, под удар попал завод "Энергомаш" и местная ТЭЦ, последствия атаки уточняются.
Об этом сообщает Telegram-канал "Supernova+". В сети появились фото и видео атаки и ее последствий. После громких взрывов в небо вздымается большой столб черного дыма, который виден издалека.
Перед взрывами жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности. Местные пишут, что удары были нанесены именно ракетами.
После атаки в городе возникли значительные перебои с электроснабжением. Также нет воды – обесточено несколько объектов водоснабжения.
Под удар могла попасть ТЭЦ
По данным Exilenova+, под удар могла попасть Мичуринская ТЭЦ. Именно этим вызваны перебои с электричеством. Станция преимущественно обеспечивает энергией производственные площадки и административные здания завода "Белэнергомаш — БЗЭМ" и не входит в городскую систему теплоснабжения.
Завод "Энергомаш" в Белгороде мог попасть под удар — что о нем известно
ЗАО "Энергомаш (Белгород) — БЗЭМ" — это ведущее предприятие энергомашиностроения с семидесятилетним опытом работы в отрасли. Он выпускает обширную номенклатуру продукции для энергетики и строительства. Среди них соединительные элементы трубопроводов, сильфонные компенсаторы и строительные металлоконструкции.
Среди продукции "Энергомаш":
- элементы и блоки трубопроводов тепловых и атомных электростанций, нефтегазохимического комплекса и металлургии;
- многослойные сильфонные компенсаторы всех типов для тепловых и атомных электростанций, промышленности и транспорта, коммунального хозяйства;
- котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для работы в составе технологических линий металлургических, химических и нефтеперерабатывающих предприятий, газотурбинных электростанций;
- уникальные, складные, пространственные металлоконструкции из круглой трубы;
- элементы несущего металлического каркаса здания – колонны, фермы, балки, фахверки, связки, прогоны;
- опоры ЛЭП;
- и т.д.
Белгородский завод "Энергомаш" является стратегически важным объектом для военно-промышленного комплекса РФ, поскольку он специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования. Его продукция используется в российских космических программах и потенциально адаптируется для ракетостроения.
Кроме этого трубопроводы, сложные металлоконструкции и энергетическое оборудование, производимое заводом, обеспечивает логистические и оборонные потребности российской армии. Поражение этого завода не только подрывает производственные мощности агрессора и цепочки снабжения деталей для ракетной техники, но и серьезно сказывается на критической инфраструктуре приграничного региона, который враг использует для обеспечения и координации российских ударов по территории Украины.
Этот завод уже был под атакой в марте 2024 года. Тогда прилет вроде бы был прямо в цех.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 июля беспилотники массированно атаковали российскую Пензу. Под удар попало АО "НИИФВ" (Научно-исследовательский институт физических измерений), выпускающее компоненты для авиационной и ракетной техники.