У Путіна цинічно "виправдали" удари по енергетиці: тим часом вони стали рекордними

Москва намагається замаскувати факт порушення перемир'я, оголошеного Білим домом

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Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков цинічно виправдав удари РФ по енергетичних об'єктах України. За його словами, енергетичне перемир'я, яке оголосив президент США Дональд Трамп, нібито "не було конкретизовано, тому не можна говорити, ніби Росія його не дотримується".

Слова Пєскова цитують росЗМІ. Його заява пролунала після того, як міноборони РФ повідомило про удари по об’єктах енергетики України.

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

При цьому президент України Володимир Зеленський назвав атаку демонстративною неповагою Росії до США. Він заявив, що Москва не зважає на слова американського президента.

"Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю – такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви Президента Америки сильними", — написав Зеленський.

Мер Києва Віталій Кличко виступив у Верховній Раді. Серед іншого, він навів статистику російських ударів по енергетичних об'єктах столиці. Росія значно посилила атаки на енергетику.

"У 22-му році по об'єктах ТЕЦ-5 і 6 прилетіло 12 ракет та БПЛА, в 23-му 7, в 24-му нуль, в 25-му 19. Цього року вже майже 50 влучань", — сказав він.

Таким чином, у 2026 році Росія вже завдала більше ударів по енергетиці Києва, ніж за всі минулі роки разом .

Варто додати, що в ніч на 14 жовтня Росія масовано вдарила балістичними ракетами по енергетиці Києва та області. При цьому партнери не попередили Україну про запуск ракет. Після ударів у Києві посилилися проблеми з електропостачанням.

Нагадаємо, відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив у розмові з "Телеграфом", що ситуація із погрозами США зупинити обмін розвідданими з Києвом неприємна з морального погляду. Але на практиці ніякої катастрофи не станеться, навіть якщо ці погрози втіляться в життя.