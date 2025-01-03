В непризнанном Приднестровье начали отключать свет

Отключения света коснулись главных городов региона, а также села на левом берегу Днестра

Власти так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ввели веерные отключения света в регионе вслед за отключением централизованного отопления. Это произошло после прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Об этом сообщило так называемое "министерство экономического развития ПМР" в Telegram. Отключения связаны с тем, что жители региона потребляют больше электричества, чем способна вырабатывать энергосистема непризнанной "республики".

Веерные отключения света коснулись главных городов Приднестровья: Рыбницы, Дубоссар, Бендер, Григориополя, Слободзеи, Каменки и Тирасполя — столицы "Приднестровской Молдавской Республики". Также света не будет в ряде сел.

Местных жителей предупредили о том, что в связи с продолжительностью технологического процесса время отключения и включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут.

Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в страны Европы по соображениям национальной безопасности. В результате жители самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республики" остались без отопления и горячей воды.

Как сообщал "Телеграф", в Приднестровье разрешили собирать древесину для отопления в качестве альтернативы российскому газу. Делать это может каждый житель, но есть ограничения — нельзя использовать бензопилу и транспортное средство для перевозки дров, например, легковой или грузовой автомобиль, прицеп.