Через Україну: Байден продовжив у США багаторічний режим НС, що це означає

Його продовжили на рік

У США режим надзвичайної ситуації продовжено ще на рік. Він був запроваджений 6 березня 2014 року через війну Росії в Україні.

Про це у своєму листі до Конгресу заявив президент США Джо Байден.

"Я визначив, що необхідно продовжити національний надзвичайний стан, встановлений виконавчим указом 13660 через Україну. Я відправив до Федерального реєстру для публікації повідомлення, що додається, в якому йдеться, що надзвичайний стан у країні, оголошений Виконавчим указом 13660 від 6 березня 2014 року. масштаби якого були розширені у Виконавчому указі 13661, Виконавчому указі 13662 та Виконавчому указі 13662. Наказ 14065, відповідно до якого були зроблені додаткові кроки в Указі 13685 та Указі 13849, буде діяти і після 6 березня 2024 року", — йдеться в листі.

У листі, зокрема, наголошується, що дії та політики уряду Російської Федерації продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США.

Раніше "Телеграф" писав, що Байден запровадив проти Росії 500 нових санкцій.