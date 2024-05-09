"Московська Марджорі" спробувала відправити у відставку Майка Джонсона: чим усе закінчилося

Ініціативу підтримали лише 11 осіб

Палата представників США проголосувала проти пропозиції про відставку спікера Майка Джонсона. Переважна частина голосів не підтримала ідею його усунення.

До цього член Палати представників США республіканка Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Майка Джонсона у змові з Демократичною партією та запропонувала проголосувати за його відставку. Про це пише Reuters.

Усього 11 республіканців підтримали ініціативу Тейлор Грін. Інші 196 виступили категорично проти.

У матеріалі зазначається, що на підтримку Майка Джонсона виступили також 163 демократи. Таким чином Джонсон далі продовжуватиме займати свою посаду в Палаті представників Конгресу США.

"Я ціную проявлену моїми колегами впевненість у тому, що вони зможуть перемогти цю помилкову спробу", — заявив 52-річний Джонсон після голосування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що плани Марджорі Тейлор Грін, яку також називають "московською Марджорі", про пропозицію про відставку стали відомі ще тижнем раніше. Грін звинувачує Джонсона в тому, що той висунув питання допомоги Україні на голосування, попри вимоги радикальних республіканців.