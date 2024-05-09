"Московская Марджори" попыталась отправить в отставку Майка Джонсона: чем все закончилось

Инициативу поддержали всего 11 человек

Палата представителей США проголосовала против предложения об отставке спикера Майка Джонсона. Подавляющая часть голосов не поддержала идею его отстранения.

До этого член Палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Майка Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила проголосовать за его отставку. Об этом пишет Reuters.

Всего 11 республиканцев поддержали инициативу Тейлор Грин. Остальные 196 выступили категорически против.

В материале отмечается, что в поддержку Майка Джонсона выступили также 163 демократа. Таким образом Джонсон далее продолжит занимать свою должность в Палате представителей Конгресса США.

"Я ценю проявленную моими коллегами уверенность в том, что они смогут победить эту ошибочную попытку", — заявил 52-летний Джонсон после голосования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что планы Марджори Тейлор Грин, которую также называют "московской Марджори", о предложении об отставке стали известны еще неделей ранее. Грин обвиняет Джонсона в том, что тот выдвинул вопрос о помощи Украине на голосование, несмотря на требования радикальных республиканцев.