Як лисиця в курнику: у США ґвалтівник довів, що він жінка і потрапив до жіночої в’язниці

Ув’язнені жінки побоюються за свою безпеку

Крістофер Вільямс, який вирушив до в’язниці за розбещення неповнолітніх, зміг довести, що він трансгендерна жінка і потрапив до жіночої в’язниці. Там 34-річний зловмисник зайнявся домаганнями до інших в’язнів.

Про це пише National Review. Історією поділилася Моззі Кларк-Санчес, яку тримали з Вільямсом в одній камері у Вашингтонському виправному центрі для жінок (WCCW).

При цьому Кларк-Санчес сама стала жертвою зґвалтування у дитинстві, а тому, коли до неї почали домагатися, вона знову почала переживати травматичні події. За словами жінки, вона щонайменше тричі прокидалася посеред ночі, через те, що Вільямс почав мацати її доки вона спить.

Вільямса вперше засудили, коли йому було 16 за домагання до дев’ятирічної сестри, потім його засудили за те, що він не був зареєстрований як сексуальний злочинець. Наразі він відбуває термін у 28 років за напад на колишню дівчину, після чого серйозно побив співробітника в’язниці для чоловіків. Пізніше він заявив, що є трансгендерною жінкою і зрештою його перевели до WCCW.

2022 року Кларк-Санчес подала скаргу, після чого Вільямса перевели в окрему камеру. Однак жінка каже, що він досі їй загрожує і намагається знайти будь-яку нагоду, щоб з нею перетнутися.

У WCCW перебувають щонайменше 11 трансгендерів і жінки-в’язні скаржаться, що ті часто підглядають за ними в душі або в туалеті.

"Наші душові кабіни не доходять до рівня голови. І з туалетними кабінками те саме... Їм не потрібно вставати навшпиньки, вони дивляться і бачать усе. Нам було так некомфортно. Ви почуваєтеся, ніби вас зґвалтували", — розповіла одна з ув’язнених, яка вважала за краще залишитися анонімною через страх відплати.

Як повідомлялося раніше, в Росії зек-вагнерівець, який після повернення з війни вбив і зґвалтував 85-річну стареньку, знову вирушить на фронт. У такий спосіб він уникне вже другого свого тюремного терміну.