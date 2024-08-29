Как лиса в курятнике: в США насильник доказал, что он женщина и попал в женскую тюрьму

Заключенные женщины опасаются за свою безопасность

Кристофер Уильямс, который отправился в тюрьму за растление несовершеннолетних, смог доказать, что он трансгендерная женщина и попал в женскую тюрьму. Там 34-летний злоумышленник занялся домогательствами к другим заключенным.

Об этом пишет National Review. Историей поделилась Моззи Кларк-Санчес, которую держали с Уильямсом в одной камере в Вашингтонском исправительном центре для женщин (WCCW).

При этом Кларк-Санчес сама стала жертвой изнасилования в детстве, а потому, когда к ней вновь начали домогаться, она вновь начала переживать травматические события. По словам женщины, она по меньшей мере трижды просыпалась посреди ночи, из-за того, что Уильямс начал трогать ее пока она спит.

Уильямс был впервые осужден, когда ему было 16 за домогательство к девятилетней сестре, затем его осудили за то, что он не был зарегистрирован как сексуальный преступник. Сейчас он отбывает срок в 28 лет за нападение на бывшую девушку, после чего серьезно избил сотрудника тюрьмы для мужчин. Позже он заявил, что является трансгендерной женщиной и в конечном итоге его перевели в WCCW.

В 2022 году Кларк-Санчес подала жалобу, после чего Уильямса перевели в отдельную камеру. Однако женщина говорит, что он до сих пор ей угрожает и пытается найти любой повод, чтобы с ней пересечься.

В WCCW находится по меньшей мере 11 трансгендеров и женщины-заключенные жалуются, что те часто подсматривают за ними в душе или в туалете.

"Наши душевые кабины не доходят до уровня головы. И с туалетными кабинками то же самое… Им не нужно вставать на цыпочки, они смотрят и видят все. Нам было так некомфортно. Вы чувствуете себя, как будто вас изнасиловали", — рассказала одна из заключенных, которая предпочла остаться анонимной из-за страха возмездия.

Как сообщалось ранее, в России зэк-вагнеровец, который после возвращения с войны убил и изнасиловал 85-летнюю старушку, снова отправится на фронт. Таким образом он избежит уже второго своего тюремного срока.