Кремль може розширити допомогу хуситам на Близькому Сході у відповідь на рішення Байдену

Росія у відповідь на дозвіл Джо Байдена бити ракетами ATACMS може суттєво розширити допомогу єменським хуситам, які запускають ракети кораблями в Червоному морі.

Про це повідомляє The Economist. За даними видання, у Кремлі вже натякали на таку можливість, а раніше надали хуситам супутникові дані через Іран. Але цього разу Росія може передати хуситам сучасніші ракети.

Крім того, російські шпигуни можуть посилити саботаж, підривну діяльність і замахи в Європі. Вони можуть встановити вибухівку на авіалайнерах.

У публікації зазначається, що Росія звинувачує Америку в тому, що вона нібито "підливає олію у вогонь" у поточній ситуації. Водночас Байден нібито сподівається, що Путін не йтиме на подальшу ескалацію бойових дій, адже йому нібито важливо укласти мирну угоду з Трампом наступного року.

Хусити – це воєнізоване угрупування шиїтів на території Ємену. Вони користуються прихованою підтримкою з боку Ірану та ліванського угруповання "Хезболла". США, Об’єднані Арабські Емірати, Малайзія та низка інших країн світу вважають хуситів терористами.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Джо Байден хоче допомогти Україні перед тим, як піти з посади президента США. Про це заявив головний редактор сайту Ярослав Жарєнов.