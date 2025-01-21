"Хай допоможе нам Бог": цікаві обкладинки європейських ЗМІ про інавгурацію Трампа

Деякі видання не соромились у висловлюваннях

Після інавгурації президента США Дональда Трампа, більшість європейських ЗМІ помістили цю подію на першу шпальту. Проте дехто обрав провокативні заголовки та фото.

"Телеграф" зібрав найцікавіші обкладинки європейських видань приурочених інавгурації Трампа.

The Daily Telegraph помістив на першу шпальту фото Трампа, який щасливий танцює, з написом "Я повернувся, крихітко!". Ще одна доволі двозначна перша шпальта у видання Morning Star, на ній також Трамп танцює, а підпис "Повернення сільського ідіота".

Деякі зі ЗМІ натякали своїми заголовками на обіцянки президента США, так, Financial Times написав "Золоте століття Америки починається прямо зараз", розмістивши фото Трампа з його дружиною Меланією. The Irish Daily Star на першу шпальту випуску поставив фото розлюченого Трампа і написав "Хай допоможе нам Бог…".

Окрім цього європейські ЗМІ обирали і такі висловлювання як: "Трамп, 2 сезон", "Занепад Америки закінчився", "Кошмар починається знову" тощо.

Нагадаємо, що після інавгурації Трампа мережа вибухнула дотепними мемами та жартами, адже приводів для цього було чимало. Основними героями мемів став сам Трамп, його дружина та Маск.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви Трампа щодо України в перший день президентства.