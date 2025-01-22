Трамп ведет себя так, словно ему все сойдет с рук, — NYT

Трамп действует вопреки действующему законодательству

Дональд Трамп начал свой второй президентский термин с радикальных изменений в системе государственного управления США. Президент США хочет руководить страной через единоличные решения, несмотря на законодательные ограничения.

В частности, Трамп уже объявил об отмене гражданства по праву рождения, изменяя формулировку Конституции США в одностороннем порядке. Об этом сообщил американский комментатор Эзра Кляйн для издания The New York Times.

По словам Кляйна, Президент также отсрочил запрет TikTok вопреки действующему законодательству, объявил о помиловании участников событий 6 января и инициировал переименование географических объектов — Мексиканского залива в Американский, а горы Денали на Мак-Кинли.

Во время инаугурационной речи Трамп сосредоточился на исполнительных решениях, которые планирует внедрять самостоятельно, без участия Конгресса. Американский лидер почти не упоминал о законопроектах, требующих одобрения законодательного органа.

По наблюдениям Кляйна, американская система управления, которая традиционно опирается на Конституцию и государственные институции, сейчас претерпевает существенные изменения. Существующие нормы и правила постепенно рушатся.

Эксперт отмечает, что подобные действия могут привести к консолидации власти вокруг Трампа и его союзников. Подобные процессы уже наблюдались в других странах и приводили к ослаблению демократических институтов.

"Власть не просто переходит от одного президента к другому. Происходит изменение режима и правил управления страной", — подчеркивает The New York Times.

Напомним, Трамп пригрозил Путину из-за Украины. Иначе он пригрозил принятием экономических мер.