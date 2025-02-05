Трамп вывел Штаты из совета ООН по правам человека: чем это обернется

Распоряжение Трампа было в значительной степени символическим и отражало шаги, которые он предпринимал во время своего первого срока на посту с 2017 по 2021 год

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека. Также он продлил приостановки финансирования палестинского агентства ООН по оказанию помощи UNRWA.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что такой шаг Трампа совпадает с визитом в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который давно критикует UNRWA и обвиняет в антиизраильских подстрекательствах, а его сотрудников — в "причастности к террористической деятельности против Израиля".

Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) Трамп также прекратил финансирование UNRWA.

Ранее Белый дом заявлял, что Совет ООН по правам человека "не выполнил своего назначения и продолжает использоваться как защитный орган для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека". Штаты уже давно обвиняют совет в предвзятом отношении к Израилю, также в том, что он покрывает правительства, нарушающие права человека.

"Многие из этих конфликтов, над которыми мы работаем, должны быть урегулированы, или, по крайней мере, нам должна быть оказана помощь в их урегулировании. Кажется, мы никогда не получаем помощи. Это должно быть главной целью Организации Объединенных Наций", — сказал Трамп.

Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, одним из пяти постоянных членов которого являются США, отвечает за поддержание международного мира и безопасности. Трамп сказал, что не собирается отнимать деньги у всемирной организации, состоящей из 193 членов, хотя и посетовал, что Вашингтону приходится платить непропорционально большую сумму.

Таким образом, будет остановлено финансирование отдельных программ в Совете. Однако это не вызовет глобальные изменения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что резидент США Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль разрушенный войной Сектор Газа. Что ему на это ответил Нетьяху.