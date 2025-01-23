Підкол розміром із завод: у Німеччині масштабно потролили Маска за його "зігу" (фото)

Активісти ретельно підготувалися до проведення перформансу

На фасад Gigafactory компанії Tesla у Берліні активісти спроектували зображення американського мільярдера Ілона Маска, який піднімає руку в жесті, схожому на нацистське привітання. Такий неоднозначний жест глава SpaceX та Tesla продемонстрував під час церемонії інавгурації Дональда Трампа.

Авторами інсталяції стали політичні активісти з німецького "Zentrum für Politische Schönheit" та британського "Led By Donkeys". Відповідні фото було опубліковано у соцмережі "Х".

Цікаво, що зображення "зігуючого" Ілона Маска супроводжувалося написом "Heil", що схоже на стилізований нацистський вигук "Хайль!". Як відомо, так Адольфа Гітлера було прийнято вітати у нацистській Німеччині.

Оскільки в жесті Маска знайшли схожість із нацистським привітанням, то соцмережі буквально затопило мемами та жартами з цього приводу. Схоже, що активісти також вирішили потролити мільярдара і нагадати про його неоднозначну поведінку.

Потім напис на фасаді змінився на "Boycott", що можна трактувати як заклик до бойкоту Tesla.

У поліції Берліна місцевим журналістам заявили, що фотографії — це фейк, а охоронці заводу Tesla нібито не змогли підтвердити інформацію про проекцію на стіні будівлі.

На це відреагували активісти, які взяли на себе відповідальність за проведення цього перформансу. В якості доказів було опубліковано відео того, як вони займаються проектуванням на стіну Gigafactory компанії Tesla різних кадрів з критикой Ілона Маска.

Що відомо про дивний жест Ілона Маска

Американський мільярдер, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск насилу стримував емоції під час і після інавгурації Дональда Трампа. Він був радий цій події настільки, що навіть підняв руку в жесті, що асоціюється з привітанням нацистів. Це сталося перед величезним натовпом і у прямому ефірі.

Маск двічі приклав руку до своїх грудей, а потім різко витяг її вперед під час виступу перед прихильниками президента США Дональда Трампа.

Дехто почав говорити, що Маск насправді виконав "Салют Белламі". Це вітання практикувалося в США з 1892 року. Для його виконання в Америці люди ставали обличчям до прапора, потім піднімали праву руку до грудей і потім викидали її у бік прапора.

Однак у 1920-30-х роках "римське вітання" почали практикувати у фашистській Італії, а потім воно перекочувало до Німеччини. У 1942 році, щоб уникнути непотрібних аналогій, у США скасували салют Белламі, після чого клятву прапору почали приносити просто поклавши праву руку на серце.

Коментуючи свій вчинок, Маск у повідомленні в мережі Х написав про те, що пошук усюди "Гітлерів" дуже набрид і втомив. Адже мільярдера сильно захейтіли після вищезгаданого жесту.

"Чесно, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака "всі — Гітлери" дуже набридла", — написав Маск.

Мільярдер, глава SpaceX і Tesla також прикріпив фото свого посту, де наголосив, що підтримує республіканців, а демократи на тлі цього "розгортають свою брудну кампанію" проти нього.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ілон Маск останнім часом не дуже приховує свої праві погляди і активно підтримує ультраправих європейських політиків, наприклад AfD у Німеччині або ультраправого активіста Томмі Робінсона у Великій Британії.