Зеленський анонсував важливий візит команди Трампа до України. Коли і навіщо приїдуть

Важливі перемовини з американськими партнерами розпочнуться вже з середи

Представники команди президента США Дональда Трампа найближчими днями відвідають Київ. Вони зустрінуться з українськими високопосадовцями, щоб обговорити безпекові питання.

Головна тема – як спільно зупинити агресію Путіна. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з головою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньйо, передає "Суспільне".

"На цьому тижні до нас приїдуть серйозні люди з команди президента Трампа і в моїй команді будуть окремі зустрічі, розмови, робота", – зазначив глава держави.

Пізніше у своєму вечірньому зверненні Президент уточнив, що важливі перемовини з європейськими та американськими партнерами розпочнуться вже з середи.

Українська делегація також матиме низку контактів з представниками команди Трампа під час Мюнхенської конференції з безпеки. Там Зеленський планує зустрітися з віцепрезидентом США.

Наразі триває підготовка особистої зустрічі українського Президента з американським лідером. Точну дату визначать пізніше – все залежить від графіків обох сторін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Келлог представить Трампу декілька варіантів закінчення війни в Україні. Майбутні пропозиції вже обговорюються з американськими союзниками.