Колишній впливовий чиновник Білого дому заявив, що Трамп буквально здався Путіну

Колишній радник Трампа вказав на ризики для України та світу

Президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Він зробив низку заяв, зокрема, про припинення війни — тим часом багато експертів і ЗМІ розкритикували президента США за позицію щодо війни.

Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон, на своїй сторінці в соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") написав, що заяви та дії Трампа демонструють не що інше, як "капітуляцію перед Путіним". Він назвав дії Трампа неприйнятними та заявив, що Трамп "фактично здався" перед Путіним щодо питання України.

"Я багато разів попереджав, що Трамп віддаватиме перевагу Росії в переговорах між Зеленським та Путіним. Трамп виправдовує рішення Путіна про вторгнення в Україну", — написав Болтон. Він додав, що лідер США має підтримувати Україну та всіх союзників України щодо НАТО у боротьбі з агресією Росії.

Болтон також виступив і в ефірі CNN. Він зазначив: Путін хоче домовлятися саме з Трампом, а не з Зеленським, оскільки думає, що буде "у більш виграшній ситуації".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Трамп зробив низку заяв щодо України, зокрема сказав, що наша держава не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане.