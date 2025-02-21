"У нас є три тижні": фінський євродепутат заявив про ультиматум Трампа Європі через Україну

Доказів своєї заяви євродепутат не надав, але ЗМІ зазначають, що це могло б входити до планів Трампа

Адміністрація Дональда Трампа висунула європейським країнам ультиматум, згідно з яким Європа має три тижні на те, щоб погодити умови капітуляції України. У випадку, якщо Європа відмовиться, Трамп погрожує вивести усі американські війська з Європи, залишивши її без захисту.

Про це повідомив фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету із закордонних справ Європарламенту та координатор ЄНП з питань EUDS Міка Аалтола. Він зазначив, що Трамп, схоже, ставить безпеку Росії у пріоритет.

"Сполучені Штати дали нам три тижні на узгодження умов капітуляції України. Якщо ми цього не зробимо, Сполучені Штати вийдуть з Європи. Трамп ставить на перше місце проблеми безпеки Росії зараз і в майбутньому. Хай вони самі розгрібають свій безлад. У нас є три тижні, щоб подорослішати", – написав він.

Видання Newsweek, яке звернуло увагу на публікацію, пише, що жодних доказів своєї заяви євродепутат не надав. А у Білому домі нічого не коментують, хоча видання звернулося туди за офіційним поясненням. Проте автори матеріалу нагадують, що Трамп не приховував намірів вивести частину військових з Європи та змусити НАТО "платити за захист".

"Через кілька днів після того, як Трамп склав присягу на другий термін як президент США, європейське дипломатичне джерело повідомило провідному італійському інформаційному агентству, що Трамп планує вивести з Європи приблизно 20 000 американських військових. Джерело повідомило ANSA, що Трамп має на меті скоротити американську військову присутність на континенті приблизно на 20 відсотків і має намір вимагати більших фінансових внесків від союзників по НАТО для покриття витрат на утримання решти сил", – сказано у повідомленні.

При цьому в Румунії 20 лютого повідомили, що під час так званих "переговорів" між росіянами та американцями в Ер-Ріяді російська делегація висунула США вимогу вивести сили НАТО зі східного флангу Альянсу. Це означало б виведення військових з країн Балтії, а також з більшості країн колишнього Варшавського пакту – і ця новина закономірно викликала занепокоєння у європейських столицях.

Також вже точно можна сказати, що під каток скорочення бюрократичних витрат державного апарату може потрапити Пентагон. Не так давно Трамп доручив Ілону Маску, який очолює створений Білим домом "Департамент ефективності уряду", перевірити витрати Міністерства оборони США. А новий міністр оборони США, колишній телеведучий Піт Хегсет, наказав підлеглим підготувати документ, який включає скорочення оборонних витрат на 8% протягом кожного наступного з п’яти років. Очікується, що документ викличе серйозний опір Конгресу, оскільки до нього мають увійти 17 категорій – модернізація ядерної зброї, протиракетної оборони, купівля підводних човнів, ударних БПЛА та боєприпасів та інші надважливі напрямки.