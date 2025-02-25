"Знайди роботу, невдаха": заступник голови ФБР ображав Стівена Кінга

Письменник на цей час видалив свої коментарі

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг активно критикував політичного коментатора Дена Бонгіно. Тепер Кінг видалив коментарі, а Бонгіно став заступником голови ФБР.

На це звернуло увагу видання Newsweek. Обмін образами, на який наприкінці лютого звернули увагу у мережі, відбувся ще навесні 2023 року.

У своєму повідомленні Бонгіно критикував тодішнього президента США Джо Байдена, назвавши його "ганьбою людства". Письменник у відповідь повідомив, що той хоча б має "справжню роботу", а не подкаст.

"Так, ти маєш рацію. Мільйони слухачів у день на подкасті, поки ти дивишся порнографію в підвалі своєї матусі сумуючи за часом, коли людям було не наплювати на твою тупу дупу. Хороше повернення, придурок. Знайди роботу, невдаха", — написав у відповідь майбутній заступник голови ФБР.

У мережі останнім часом поширилися повідомлення про те, що Бонгіно не знає, хто такий Кінг, проте судячи з контексту сказаного, вони дуже добре знайомі.

На даний час повідомлення з перепалкою були видалені, проте в мережі зберігся скріншот.

Як відомо, Кінг є активним критиком нинішнього президента США Дональда Трампа. Він здобув популярність за те, що написав 65 романів та повістей, продавши понад 350 мільйонів екземплярів у всьому світі. За даними журналу Forbes, завдяки своїм роботам він заробив 500 мільйонів доларів.

Бонгіно колишній співробітник поліції Нью-Йорка та член Секретної служби. У 2012, 2014 та 2016 балотувався до Конгресу, але всі три рази зазнав невдачі. Після цього вів політичний подкаст та програму на каналі Fox News. Активно підтримував Трампа та критикував його супротивників.

Зокрема, він неодноразово критикував ФБР за те, що відомство нібито упереджено проти республіканців і заявляв, що воно використовується для переслідування політичних опонентів. Політично є жорстким консерватором і обстоює праві погляди, націоналізм та традиційні американські цінності.

Як повідомлялося раніше, Трамп припустив, що незабаром відвідає Москву. Однак він зазначив, що 9 травня "буде надто рано".