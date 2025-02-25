"Найди работу, неудачник": заместитель главы ФБР оскорблял Стивена Кинга

Писатель к настоящему времени удалил свои комментарии

Всемирно известный писатель Стивен Кинг активно критиковал политического комментатора Дэна Бонгино. Теперь Кинг удалил комментарии, а Бонгино стал заместителем главы ФБР.

На это обратило внимание издание Newsweek. Обмен оскорблениями, на который в конце февраля обратили внимание в сети, произошел еще весной 2023 года.

В своем сообщении Бонгино критиковал тогдашнего президента США Джо Байдена, назвав его "позором человечества". Писатель в ответ сообщил, что у того "есть настоящая работа", а не подкаст.

"Да, ты прав. Миллионы слушателей в день на подкасте, пока ты смотришь порнографию в подвале своей мамаши тоскуя по временам, когда людям было не наплевать на твою тупую задницу. Хорошее возвращение, придурок. Найди работу, неудачник", — написал в ответ будущий замглавы ФБР.

В сети в последнее время распространились сообщения о том, что мол Бонгино не знает, кто такой Кинг, однако судя по контексту сказанного, они очень хорошо знакомы.

К настоящему времени сообщения с перепалкой были удалены, однако в сети сохранился скриншот.

Как известно, Кинг является активным критиком нынешнего президента США Дональда Трампа. Он получил известность за то, что написал 65 романов и повестей, продав более 350 миллионов экземпляров по всему миру. По данным журнала Forbes, благодаря своим работам он заработал 500 миллионов долларов.

Бонгино бывший сотрудник полиции Нью-Йорка и член Секретной службы. В 2012, 2014 и 2016 баллотировался в Конгресс, но все три раза потерпел неудачу. После этого вел политический подкаст и программу на канале Fox News. Активно поддерживал Трампа и критиковал его противников.

В том числе он неоднократно критиковал ФБР за то, что ведомство якобы предвзято против республиканцев и заявлял, что оно используется для преследования политических оппонентов. Политически является жестким консерватором и отстаивает правые взгляды, национализм и традиционные американские ценности.

Как сообщалось ранее, Трамп допустил, что в скором времени посетит Москву. Однако он отметил, что 9 мая "будет слишком рано".