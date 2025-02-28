Перші кадри зустрічі Трампа та Зеленського: не обійшлося без зауваження (фото, відео)

Заплановано підписання угоди про корисні копалини між обома країнами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого. Перші кадри їх зустрічі вже з'явились у мережі.

Пряму трансляцію з цієї події веде "Голос Америки". На відео видно, що біля входу у Білий дім Трамп особисто зустрів Зеленського.

Після того як український президент вийшов з авто, Трамп потис йому руку і привітав з прибуттям до США. На відео чутно, що Зеленський запитав у 47-го президента, як у нього справи і той відповів: "Він весь одягнений (You’ve got dressed up — дослівно "Ти сьогодні при параді)". Після цього показав на Зеленського.

"Телеграф" слідкує за цією зустріччю в онлайн-режимі у матеріалі "Зеленський зустрівся із Трампом у Вашингтоні: головні деталі події".

Після кількох хвилин на ганку обидва очільники країн пройшли у Білий дім для проведення зустрічі та пресконференції, не відповівши на жодне з питань кореспондентів.

Зауважимо, що Зеленський приїхав на зустріч у чорній кофтині з гербом України та штанях відповідного кольору. Натомість Дональд Трамп одягнув вже традиційний темно-синій костюм та яскраво-червону краватку.

Нагадаємо, що тиждень назад під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона Трамп не зустрів його біля Білого дому особисто. Тоді це здивувало багатьох користувачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінювалася риторика Трампа про Зеленського, війну та переговори.