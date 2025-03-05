Спікера Трампа поставили у незручне становище питанням про Зеленського та Маска (відео)

Чиновниця розгубилася і швидко змінила тему

Прессекретар президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт не спромоглася відповісти на запитання, чому Ілон Маск відвідує Білий дім без костюма. Питання було поставлене у контексті критики, яка обрушилася на президента України Володимира Зеленського після його візиту до Вашингтона.

Виступ транслював канал Fox Business. Фрагментом поділився telegram-канал "Новини. Live".

На запитання журналістів про те, чому український президент піддався критиці, тоді як Ілону Маску за це нічого не було, Левітт швидко знайти відповіді не змогла. Втім, пізніше вона все ж таки додала, що мільярдер одягнув костюм під час відвідування Конгресу, де виступав Трамп.

На відео видно, що спікер Білого дому розгубилася від питання і після короткої відповіді, вона все ж таки змінила тему.

Маск відвідував Білий дім без костюма

Маск у Конгресі під час виступу Трампа

Нагадаємо, Зеленський приїхав на зустріч у чорній кофті з гербом України та штанах відповідного кольору. Дональд Трамп одягнув уже традиційний темно-синій костюм та червону краватку. У Білому домі журналіст запитав Зеленського, чи має той костюм, заявивши, що у США не всім подобається його вигляд.

Як відомо, Трамп неодноразово проводив офіційні зустрічі зі світовими політиками, які теж не вдягали костюми. Найбільш показовим серед них був колишній президент Філіппін Родріго Дутерте, який віддавав перевагу стилю "людини з народу".