Рекордний прапор України розгорнули прямо перед Білим домом, чи побачив його Трамп (відео)

Організаторами акції виступили кілька правозахисних груп

Американці українського походження та громадяни США, що підтримують Україну, зібралися у Вашингтоні, щоб закликати адміністрацію президента США відновити військову допомогу Києву. На знак підтримки України учасники акції розгорнули український прапор рекордного розміру.

Про це повідомляє CBS Austin. Протест відбувся після оголошення про призупинення американської допомоги Україні.

Активісти вимагали не лише поновлення постачання зброї та передачі розвідданих, а й відмови від будь-яких угод із Росією.

Організаторами мітингу виступили Ukraine Rally DC, American Coalition for Ukraine, Razom for Ukraine та інші правозахисні групи. Вони наголосили, що скорочення допомоги США "ставить під загрозу мільйони життів".

Однак американський президент мітинг не побачив – на момент проведення акції Дональд Трамп перебував у Флориді, де проводив вихідні в компанії мільярдера Ілона Маска.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу Україні. Як стало відомо 4 березня, його рішення набуло чинності негайно і стосувалося зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація. Пізніше стало відомо, що США припинили надавати Україні й розвіддані.