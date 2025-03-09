Рекордный флаг Украины развернули прямо перед Белым домом, увидел ли его Трамп (видео)

Организаторами акции выступили несколько правозащитных групп.

Американцы украинского происхождения и поддерживающие Украину граждане США собрались в Вашингтоне, чтобы призвать администрацию президента США восстановить военную помощь Киеву. В знак поддержки Украины участники акции развернули украинский флаг рекордного размера.

Об этом сообщает CBS Austin. Протест прошел после объявления о приостановлении американской помощи Украине.

Активисты требовали не только возобновления поставок оружия и передачи разведданных, но и отказа от любых соглашений с Россией.

Организаторами митинга выступили Ukraine Rally DC, American Coalition for Ukraine, Razom for Ukraine и другие правозащитные группы. Они подчеркнули, что сокращение помощи США "ставит под угрозу миллионы жизней".

Однако американский президент митинг не увидел – на момент проведения акции Дональд Трамп находился во Флориде, где проводил выходные в компании миллиардера Илона Маска.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине. Как стало известно 4 марта, его решение вступило в силу немедленно и касалось оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация. Позже стало известно, что США перестали предоставлять Украине и разведданные.