Українці у США зіткнулися з новою проблемою через рішення Трампа: що сталося

Розгляд заявок припинили на невизначений термін

У США після приходу до влади Дональда Трампа не лише перекрили південний кордон для нелегальних мігрантів, а й призупинили розгляд заяв на імміграцію громадянами країн Латинської Америки та України.

Про це повідомляє CBS News. Цим людям в’їзд було дозволено за президентства Джо Байдена. Однак розгляд допомоги, на яку українці подали прохання, наразі на паузі. У Білому домі пояснюють рішення міркуваннями безпеки та необхідністю виявити потенційні прояви шахрайства під час оформлення документів.

За даними видання, такий крок адміністрації Трампа може створити невизначену ситуацію для мігрантів, насамперед тих, хто на законних підставах подавав заявку на імміграцію до США.

Також призупинення розгляду заявок стосується кількох програм, запущених при Байдені. Серед них Uniting for Ukraine (U4U), вона почала працювати після російського повномасштабного вторгнення в Україну. За цією програмою близько 240 тисяч українців прибули до США.

Як повідомлялося раніше, під час своєї інавгураційної промови Трамп відзначив зовнішню та внутрішню політику, соціальні питання та енергетичну незалежність країни. Президент заявив, що його адміністрація працюватиме на благо американського народу, ставлячи інтереси США на перше місце.

Також "Телеграф" повідомляв, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що виконає загрозу запровадження тарифів у розмірі 25% на весь імпорт з Канади, Мексики та Китаю.