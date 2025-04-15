Посольство США погрожує своїми сториз: кого може торкнутися це попередження в Україні

Не обійшлось і без цитати Рубіо

Посольство США в Україні опублікувало доволі дивні сториз. У більшості з них йдеться про візи, їх не дійсність та заклик про виїзд.

На офіційній сторінці посольства в Instagram опублікована два сториз. Одне з них має відношення до віз, а інше містить вислів держсекретаря США Марко Рубіо.

"Ваша віза прострочена; ваша віза відкликана; ви маєте виїхати", — йдеться на фото.

До того ж ці написи підписані "держсекретар США Марко Рубіо", а в другому сториз вказано двозначну цитату Рубіо: "Відвідування США — це не право, а привілей для тих, хто поважає наші закони за цінності".

Водночас наразі не відомо, з якою метою була опублікована ця інформація і чому саме нас сторінці посольства Штатів в Україні. Прямого відношення до громадян України це не має, але виглядає як натяк на можливе примусове повернення.

Зауважимо, що ​з початку повномасштабного вторгнення в Україну до США переїхало приблизно 270 000 українців. Більшість громадян отримали тимчасовий захист через спеціальні програми: "Uniting for Ukraine" (U4U), гуманітарний пароль, статус тимчасового захисту (TPS).

Водночас після початку свого президентського строку Дональд Трамп призупинив прийом нових заявок на програму U4U. Це викликало занепокоєння серед українців в США. Попри те, що програма U4U наразі призупинена для нових заявок, ті, хто вже перебуває в США за цією програмою, зберігають свій статус.​

Раніше "Телеграф" розповідав, що отримати новий паспорт за кордоном зможуть всі чоловіки.