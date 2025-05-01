Венс дав ще 100 днів для зближення України та Росії: чи можуть США вийти з переговорів

Що буде, якщо США вийдуть з мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп, який заявляв, що закінчить війну за 24 години, несподівано для себе виявив, що це не так легко. А тепер він взагалі може вийти з мирних переговорів.

То що станеться, якщо США вийдуть з мирної угоди між Україною та Росією? Як пише The Times, занепокоєння викликає не так дипломатична відстороненість, як можлива втрата військової підтримки США. Без американської допомоги, як неодноразово наголошував президент Зеленський, шанси України на виживання значно зменшуються. Втім, як пише видання, в Києві сподіваються, що Трамп продовжить надсилати зброю.

Державний секретар США Марко Рубіо неодноразово заявляв про можливий вихід Америки з переговорного процесу. Проте досі залишається відкритим питання продовження постачання зброї Україні в такому випадку.

Чи можуть перестати надсилати нам зброю

Сам президент Трамп не дає чіткої відповіді. В інтерв'ю з нагоди 100 днів президентства він назвав це питання "великим, жирним секретом".

За даними видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році США надали Україні військової допомоги на понад 65 мільярдів доларів. Це майже половина всієї підтримки від союзників України.

Перед завершенням своєї каденції Джо Байден затвердив додатковий пакет допомоги на 1,25 мільярда доларів. Завдяки цьому Україна продовжує отримувати американську зброю. Однак обсяги поставок скорочуються, а новий президент поки не схвалив жодного нового пакета допомоги.

Втім, джерела вважають малоймовірним повне припинення військової та економічної підтримки Києва. Трамп, імовірно, не хоче взяти на себе відповідальність за можливу поразку України внаслідок припинення допомоги, оскільки ця ситуація могла б нагадати виведення американських військ з Афганістану за часів Байдена, яке чинний президент назвав "найганебнішою подією в історії країни".

"Трамп сам ще не знає, що він буде робити", — зазначає Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах. "Він не визначився. Швидше за все, він залишить все як є зараз: не припинятиме постачання зброї, але й не надсилатиме жодних нових пакетів, не зніматиме санкцій з Росії".

Аналітики прогнозують, що наявні запаси американської зброї для України вичерпаються приблизно через пів року. Після цього Україна опиниться у вкрай невигідному становищі.

Видання нагадує, що українські збройні сили вже переживали періоди без американської допомоги, зокрема під час минулорічної кризи в Конгресі, і оборонні лінії не змістились.

Тим часом у Трампа взяли ще 100 днів для зближення позицій України та Росії. "У нас є перший крок — озвучені пропозиції, і тепер ми докладатимемо зусиль, щоб зблизити позиції сторін протягом наступних 100 днів", — сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Раніше "Телеграф" також писав, що Кремль раптово заговорив про переговори з Україною замість США. Український політолог та громадський діяч розповів, що трапилось.