Як би виглядала сварка Трампа й Маска, якби вони були... котами (кумедні фотожаби)

Кілька місяців тому Трамп і Маск ще діяли як союзники, а сьогодні про них створюють карикатури

На тлі публічного конфлікту між підприємцем Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом, який можна назвати "сваркою року", нейромережа уявила кадри, які уявно переносять це протистояння у світ… котів. Образи обох діячів у вигляді харизматичних та войовничих чотирилапих стали іронічною візуалізацією подій, що сколихнули американське політичне життя.

"Телеграф" за допопогою ШІ згенерував такі ілюстрації.

Рудий кіт із характерними білими смужками емоційно протистоїть стриманішому, але не менш виразному сіро-біло-чорному опонентові — обидва завмерли в позах, що нагадують палку суперечку.

Що за конфлікт між двома лідерами

Кілька місяців тому Трамп і Маск ще діяли як союзники. Після переобрання Трампа Ілон Маск очолив новостворений Департамент ефективності уряду (DOGE), витрачав сотні мільйонів на кампанію та публічно підтримував президента.

Однак у червні 2025 року між ними стався публічний розрив. Маск розкритикував законопроєкт Трампа "Big Beautiful Bill", назвавши його неефективним через збереження субсидій для нафтогазової галузі на тлі урізання підтримки "зелених" технологій. Після цього він залишив посаду й почав публічну критику.

Конфлікт загострився: Маск звинуватив Трампа у невдячності, натякнув на "списки Епштейна" і поставив під сумнів його обіцянки. У відповідь Трамп назвав Маска нестабільним і заявив, що сам ініціював його звільнення. Акції пов’язаних компаній втратили мільярди.

Що думає політолог Олексій Якубін про цей конфлікт та який вплив він може мати — читайте в матеріалі: Кохання закінчилося: як Маск може реально нашкодити Трампу.