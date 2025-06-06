Кохання закінчилося: як Маск може реально нашкодити Трампу

Сварка Ілона Маска та Дональда Трампа стала однією з головних політичних сенсацій тижня

Ще кілька місяців тому Ілон Маск і Дональд Трамп були найгучнішим дуетом американської політики. Після переобрання Трампа найбагатша людина світу — Ілон Маск — очолив новостворений Департамент ефективності уряду (DOGE), обіцяв скорочення держвидатків на трильйони та демонстрував повну лояльність до адміністрації та навіть зізнавався йому у коханні в соціальних мережах, пишучи: "Я люблю Дональда Трампа так само сильно, як гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка". Але у червні 2025 року між ними вибухнув публічний конфлікт, який уже назвали "сваркою року". У хід пішли погрози, компромат і навіть натяки на створення нової партії.

"Телеграф" зібрав всі деталі гучного конфлікту та звернувся за коментарем до українського політолога Олексія Якубіна, який пояснив, який вплив може мати суперечка між двома з найвпливовіших людей світу.

Як починалося: союз із гучними обіцянками

Після замаху на Трампа у липні 2024 року Маск публічно підтримав кандидата-республіканця. Він не лише виступав на мітингах у кепці MAGA, а й публікував пости в X із відкритою підтримкою, крім того, за оцінками, витратив на передвиборчу компанію понад $250 млн. У листопаді 2024 року після перемоги Трампа Маск отримав посаду керівника DOGE — Департаменту ефективності уряду. Завданням структури було скоротити витрати федерального бюджету, зменшити бюрократію і реформувати державний апарат.

Політолог Олексій Якубін в коментарі "Телеграфу" пояснив, що тандем Трампа і Маска був приречений на конфлікт через схожість характерів і боротьбу за домінування:

"Цей конфлікт був очікуваним. Вони не змогли співпрацювати, тому що на сцені має бути одна зірка. Але це не означає, що Маск йде з політики. Натяками про третю партію він показує, що він збирається залишатися в американській політиці", — вважає експерт.

Закон, який усе зруйнував

У травні 2025 року в Конгресі з'явився ключовий документ Трампа — законопроєкт "Big Beautiful Bill". За офіційною версією, це була спроба одночасно скоротити податки, обмежити державні витрати й реформувати систему субсидій. Але документ викликав шквал критики навіть серед республіканців.

За оцінками економістів, законопроєкт міг збільшити дефіцит бюджету США на $600 млрд — або навіть $2,4 трлн за песимістичним сценарієм. Серед пунктів — скорочення програм допомоги, обмеження пільг для електрокарів і відновлюваної енергетики, тоді як підтримка нафтової галузі залишалася недоторканою.

Ілон Маск, який до цього очолював DOGE і публічно боровся за скорочення витрат, назвав законопроєкт катастрофою. У постах у X він різко висловився:

"Та не має значення. Залиште в законопроєкті скорочення субсидій для електромобілів і сонячної енергії, хоча субсидій для нафти та газу ніхто не торкнувся (дуже нечесно!!), але приберіть ГОРУ ОГИДНОЇ СВИНИНИ із законопроєкту".

У політичному або бюджетному контексті термін "pork" або "pork barrel spending" позначає державні витрати, спрямовані на підтримку певного округу або виборців конкретного політика в обмін на їхню лояльність. Такі витрати часто сприймаються як неефективні або корумповані.

Саме ця заява стала початком публічного конфлікту між двома союзниками. Маск звинуватив Трампа у руйнуванні ідей, заради яких він погодився працювати в адміністрації, і фактично поставив під сумнів щирість його передвиборчих обіцянок.

У кінці квітня 2025 року стало відомо, що мільярдер Ілон Маск завершує роботу в адміністрації президента США та залишає посаду керівника Департаменту державної ефективності (DOGE). Його перебування на держслужбі було тимчасовим — ще взимку Маск погодився працювати в уряді протягом 130 днів.

Цей термін добіг кінця, і в кінці травня Маск офіційно попрощався з командою, подякувавши за спільну роботу. Президент Дональд Трамп також підтвердив завершення місії мільярдера, наголосивши, що той "зробив хорошу роботу" та зекономив уряду понад 160 мільярдів доларів.

Вибух у соцмережах: фаза жорсткого публічного конфлікту

Згодом в ЗМІ почали масово з'являтися повідомлення про охолодження почуттів між Трампом та Маском. Зокрема, про це писали Daily Mail.

5 червня Маск почав публікувати одну заяву за іншою. Він написав:

"Без мене Трамп програв би вибори. І це — вдячність?"

У наступному дописі Маск пішов ще далі:

"Трамп є в документах Епштейна. Саме тому Білий дім не робить їх публічними. Гарного дня, DJT!"

Це був перший випадок, коли Маск так відверто натякнув на наявність компромату. Трамп у відповідь опублікував серію постів у Truth Social, звинувачуючи Маска в неадекватній поведінці:

"Ілон був на межі, я попросив його піти, я скасував його мандат на електромобілі… — і він просто ПСИХАНУВ!"

Згодом Маск оголосив про початок демонтажу космічних кораблів Dragon, які використовує NASA. Хоча Маск згодом відкликав свою заяву, інцидент підкреслив критичну залежність NASA від SpaceX. На сьогодні Dragon є єдиним американським пілотованим кораблем, сертифікованим для польотів на МКС. Альтернативний апарат — Starliner від Boeing — залишається несертифікованим через технічні проблеми, зокрема під час місії 2024 року, коли екіпаж змушений був повернутися на Землю на борту Dragon. У разі виведення Dragon з експлуатації NASA залишиться без власного засобу доставки астронавтів на орбіту, що змусить агентство знову звернутися до російських кораблів "Союз". Це не лише підвищить витрати, але й поставить під загрозу автономію США в космічних польотах.

Крім того, Маск підтримав заклики до імпічменту Трампа.

Олексій Якубін зауважив, що згадка про справу Епштейна — це політичне попередження:

"Я думаю, що Маск витягнув одну з найбезпечніших історій — натяк про Трампа в документах Епштейна. Публічно це виглядає гучно, але насправді це може бути лише демонстрація сили. І він натякає, що має ще щось", — зауважив політолог.

Публічне протистояння між президентом та підприємцем вилилося не лише у політичну кризу, але й у серйозні фінансові втрати для обох. На тлі конфлікту інвестори почали масово розпродавати акції пов’язаних із ними компаній. За даними видання Axios, акції Tesla впали на 14,3%, що коштувало Маску майже 20 мільярдів доларів. Водночас акції Trump Media & Technology Group втратили 8% вартості, а це мінус 202 мільйони доларів у портфелі чинного президента США.

Окремий удар Трампу завдав обвал криптовалюти Official Trump meme coin — її ціна зменшилася на 10%, що, за оцінками аналітиків, потенційно коштувало главі держави близько 900 мільйонів доларів. Таким чином, сумарні втрати двох мільярдерів перевищили 21 мільярд доларів за декілька днів.

Політична ставка: третя партія і американська система

У розпал конфлікту Маск провів у X опитування: "Чи настав час створити нову політичну партію, яка представляє 80% середніх верств населення?". На момент публікації матеріалу в опитуванні взяли участь вже понад 4,5 мільйона людей — 80,7% підтримують таку пропозицію Маска.

Цей крок багато хто сприйняв як серйозну політичну заяву. Однак, як нагадав Якубін, система США значно складніша, ніж здається на перший погляд:

"США це багатопартійна країна. Але реально на федеральному рівні закріпилися лише дві партії — Демократична і Республіканська. Інші існують, але не мають представництва в Конгресі. Вони не проходять далі рівня окремих штатів", — пояснив він.

Політолог зазначає, що спроби створити третю силу були і в минулому — у 40-х, 70-х, 80-х роках XX століття. Але жодна з них не змогла стабільно увійти до федеральної політики. Саме тому заява Маска — виклик не лише Трампу, а й самій політичній конструкції США.

"Демократи і республіканці домовились не пускати інших гравців у поле. Їхня парасолькова домовленість трималася понад 150 років. Насправді ми можемо тут побачити, як Маск можливо спробує навіть налагодити контакти з частиною демократів, щоб на противагу Трампу справді створити третю політичну силу. Макс — найбагатша людина у світі і якби зараз не позначалася на акціях його полеміка з Трампом, факт залишається фактом: у нього є ресурси й він вже відчув, що таке смак великої політики і великої влади", — пояснив Якубін.

Чи можливе примирення? І чому це не просто скандал

На думку Якубіна, конфлікт Маска і Трампа — не унікальний. Подібні сценарії часто трапляються в політиці, коли обидві сторони мають гіпертрофоване его.

"Коли такого типу особистості нарцисичного типу сходяться в одній команді, вони недовго можуть пробути разом. Це перевірено політичною історією сотні разів", — зауважив політолог.

Після публічного конфлікту між президентом Трампом і мільярдером Маском команда глави держави розглядає сценарій затяжного політичного та медійного протистояння. Як повідомляє The New York Times, радники Трампа готуються до конфлікту, в якому союзники обох сторін у сфері політики та технологій можуть бути змушені визначитись зі своєю позицією. Джерела газети підкреслюють: хоча початкове партнерство між Трампом і Маском виглядало стратегічним, у Білому домі ніколи не розглядали його як довготривале.

Раптовий і різкий розрив, що супроводжувався відкритими звинуваченнями, став несподіванкою навіть для близьких партнерів Маска. У його діловому середовищі визнають ризики: деякі вважають, що Маск надто заглибився у конфлікт з адміністрацією Трампа, який може мати непередбачувані наслідки. Утім, прихильники бізнесмена переконані — його вплив у технологічному середовищі, а також серед інвесторів і прихильників економічного консерватизму, дозволить не лише зберегти вплив, а й потенційно посилити власні політичні позиції.

Тим часом у Білому домі з’явилися ознаки можливого послаблення напруги. Як пише Politico з посиланням на джерела в адміністрації, помічники Трампа готують телефонну розмову з Маском, яка має відбутися у п’ятницю й сприяти досягненню примирення.

У коментарі виданню сам Трамп заявив: "Все йде дуже добре, краще не буває. Цифри зашкалюють, це найвищі рейтинги, які я коли-небудь бачив", — на запитання щодо його відносин з Маском. Джерела також повідомляють, що радники президента намагаються скерувати його увагу на проходження бюджетного законопроєкту в Сенаті — саме він став формальним приводом до публічної сварки з мільярдером.

Не лише шоу, а потенційний політичний зсув із ризиками для України

Народний депутат Вадим Денисенко закликав не сприймати конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом виключно як емоційне протистояння, адже за ним стоять серйозні політичні процеси. "Два харизматичні нарциси не можуть довго ужитися в одному човні. Їхнє розлучення було закладене в самій психологічній природі цих двох людей", — зазначив він.

Депутат вказує, що звинувачення Маска щодо причетності Трампа до досьє Епштейна потенційно здатні спричинити скандал, хоч і не гарантують імпічменту. Водночас за його словами, наміри Маска створити власну політичну силу — реальний ризик для республіканців: він може "відкусити" частину несистемного електорату, зокрема технофашистського крила, яке раніше підтримувало Трампа.

Денисенко вважає, що гра Маска на підняття ставок пов’язана з його невдалою державною службою: "Він не впорався з роботою в Білому домі, тому тепер пробує перевести стрілки на республіканців". Він також не виключає, що замість створення партії мільярдер зосередиться на кампаніях персонального політичного тиску через X — з обранням конкретних "жертв" серед політиків, які голосували за суперечливий бюджетний закон.

Окрему увагу депутат приділяє наслідкам для України: "Ми не знаємо, як внутрішній хаос у США вплине на готовність Трампа посилювати санкції проти РФ". Денисенко застеріг від участі України у цьому конфлікті, наголосивши на важливості нейтралітету. Він також вказав на потенційні ризики проросійських настроїв серед прихильників нової партії Маска, та закликав українську владу налагоджувати канали комунікації з Китаєм — у контексті впливу на КНДР та майбутніх геополітичних переговорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що колишній радник американського президента Стів Беннон публічно закликав до депортації Маска зі США.