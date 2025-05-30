Ілон Маск з'явився з синцем під оком після чуток про звільнення та наркотики (фото)

Трамп подарував Маску символічний ключ від Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск не покидає роботу в американському уряді всупереч поширеним чуткам. Власник Tesla і SpaceX продовжить керувати департаментом ефективності та залишиться радником глави держави.

Про це повідомляє BBC. Заява президента прозвучала на прес-конференції, яку спочатку анонсували як прощання з мільярдером.

"Ілон насправді не йде, він просто буде їздити туди-сюди", — пояснив Трамп під час зустрічі з журналістами. Президент США наголосив, що департамент ефективності DOGE (Department of Government Efficiency) — це проєкт Маска, і він продовжуватиме займатися багатьма справами в уряді.

Сам Маск підтвердив, що залишається "другом і радником" американського лідера. Мільярдер запевнив, що команда його департаменту ефективності DOGE тільки міцнітиме та зможе зекономити для США трильйон доларів.

За гарну роботу Трамп вручив Маску символічний "золотий ключ від Білого дому". Цей подарунок став головною подією церемонії та знаком подяки за службу в департаменті ефективності.

Під час прес-конференції журналісти помітили у Маска синець під оком. Мільярдер пояснив, що його поранив п'ятирічний син Ікс під час домашньої гри, коли батько жартома попросив дитину вдарити його.

Ілон Маск — Фото Getty Images

Ілон Маск - Фото Getty Images

Окремий інцидент стався з журналістом The New York Times. Маск відмовився відповідати на питання про ймовірне вживання наркотиків і звинуватив видання у поширенні неправдивої інформації про себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Маск жорстоко розкритикував президента Трампа. Ми розповідали, у чому причина.