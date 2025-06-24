Стала "голосом" Трампа у 27 років і народила сина від мільйонера: що відомо про спікера президента США
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За п’ять років дівчина стрімко збудувала кар’єру
Президент США Дональд Трамп, який не зміг виконати обіцянку швидкого миру в Україні, після перемоги на виборах призначив головою своєї пресслужби Керолайн Левітт. Дівчині зараз 27 років і вона стала наймолодшим спікером Білого дому в історії США.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Керолайн Левіт і яким був її кар’єрний шлях. Ми дізналися про неї деякі цікаві факти.
Керолайн Левітт — що відомо про прессекретаря Дональда Трампа
Глава пресслужби президента США Керолайн Левітт народилася 1997 року в Аткінсоні й виховувалась у католицькій сім’ї. Її батьки володіли магазином морозива, де вона підробляла, а також займалися продажем підтриманих вантажівок.
Після закінчення католицької школи, Керолайн була студенткою коледжу Святого Анзельма, куди вступила за спортивною стипендією. Дівчина захоплювалася софтболом і наголошувала, що католицька освіта відіграла важливу роль у формуванні її поглядів на життя.
Під час навчання Левітт проходила стажування у Fox News та працювала на телеканалі Hearst Television WMUR-TV. Далі дівчина проходила стажування в Управлінні президентської кореспонденції Білого дому. Керолайн писала статті, висловлюючи свою підтримку політиці Дональда Трампа та звинувачувала американські ліберальні ЗМІ у "спотворенні правди".
У 2019 році Керолайн увійшла до пресслужби Білого дому як помічник прессекретаря Кейлі Макінані, а потім перейшла на роботу до конгресвумена Елізи Стефаник. У 2022 році Левітт балотувалася до Конгресу від Нью-Гемпшира (округ NH-1), виграла республіканські праймериз з 34,4% голосів, але потім програла на загальних виборах кандидату-демократу Крісу Паппасу з 45,9% проти 54,0%.
Після поразки на виборах до Конгресу Керолайн приєдналася до штабу Дональда Трампа і в листопаді 2024 року президент США обрав Керолайн головою пресслужби Білого дому. Під час свого першого брифінгу вона звинуватила адміністрацію Джо Байдена у витраті 50 млн доларів на презервативи для Сектору Газа.
Керолайн вважає себе "голосом" консерваторів покоління Z, вона відома своїм зухвалим і конфронтаційним стилем на брифінгах, а також просуванням "нових" ЗМІ, зокрема блогерів і тіктокерів. Трамп охарактеризував Левітт як "розумну та жорстку" і висловив упевненість, що вона ефективно впорається з роботою спікера.
Варто зазначити, що за кілька днів до інавгурації Трампа, дівчина вийшла заміж за мільйонера, магната у сфері нерухомості Ніколаса Річчіо, старшого за неї на 32 роки. У 2024 році у них народився син, але Керолайн не пішла у декретну відпустку, дізнавшись про замах на Дональда Трампа, дівчина одразу відновила професійні обов'язки.
Але Керолайн не пішла у декретну відпустку, дізнавшись про замах на Дональда Трампа, дівчина одразу відновила професійні обов’язки.
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