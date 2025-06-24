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Стала "голосом" Трампа у 27 років і народила сина від мільйонера: що відомо про спікера президента США

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Як виглядає прессекретар Трампа і що про неї відомо Новина оновлена 24 червня 2025, 12:25
Як виглядає прессекретар Трампа і що про неї відомо. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

За п’ять років дівчина стрімко збудувала кар’єру

Президент США Дональд Трамп, який не зміг виконати обіцянку швидкого миру в Україні, після перемоги на виборах призначив головою своєї пресслужби Керолайн Левітт. Дівчині зараз 27 років і вона стала наймолодшим спікером Білого дому в історії США.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Керолайн Левіт і яким був її кар’єрний шлях. Ми дізналися про неї деякі цікаві факти.

Керолайн Левітт — що відомо про прессекретаря Дональда Трампа

Глава пресслужби президента США Керолайн Левітт народилася 1997 року в Аткінсоні й виховувалась у католицькій сім’ї. Її батьки володіли магазином морозива, де вона підробляла, а також займалися продажем підтриманих вантажівок.

Керолайн Левітт
Керолайн Левітт стала наймолодшим спікером Білого дому

Після закінчення католицької школи, Керолайн була студенткою коледжу Святого Анзельма, куди вступила за спортивною стипендією. Дівчина захоплювалася софтболом і наголошувала, що католицька освіта відіграла важливу роль у формуванні її поглядів на життя.

Керолайн Левітт
Керолайн Левітт працювала на телебаченні

Під час навчання Левітт проходила стажування у Fox News та працювала на телеканалі Hearst Television WMUR-TV. Далі дівчина проходила стажування в Управлінні президентської кореспонденції Білого дому. Керолайн писала статті, висловлюючи свою підтримку політиці Дональда Трампа та звинувачувала американські ліберальні ЗМІ у "спотворенні правди".

Керолайн Левітт
Керолайн Левітт разом із Дональдом Трампом

У 2019 році Керолайн увійшла до пресслужби Білого дому як помічник прессекретаря Кейлі Макінані, а потім перейшла на роботу до конгресвумена Елізи Стефаник. У 2022 році Левітт балотувалася до Конгресу від Нью-Гемпшира (округ NH-1), виграла республіканські праймериз з 34,4% голосів, але потім програла на загальних виборах кандидату-демократу Крісу Паппасу з 45,9% проти 54,0%.

Керолайн Левітт
Керолайн Левітт балотувалася до Конгресу, Фото: Getty Images

Після поразки на виборах до Конгресу Керолайн приєдналася до штабу Дональда Трампа і в листопаді 2024 року президент США обрав Керолайн головою пресслужби Білого дому. Під час свого першого брифінгу вона звинуватила адміністрацію Джо Байдена у витраті 50 млн доларів на презервативи для Сектору Газа.

Керолайн Левітт
Керолайн Левітт стала спікером Білого дому у 27 років, Фото: Getty Images

Керолайн вважає себе "голосом" консерваторів покоління Z, вона відома своїм зухвалим і конфронтаційним стилем на брифінгах, а також просуванням "нових" ЗМІ, зокрема блогерів і тіктокерів. Трамп охарактеризував Левітт як "розумну та жорстку" і висловив упевненість, що вона ефективно впорається з роботою спікера.

Варто зазначити, що за кілька днів до інавгурації Трампа, дівчина вийшла заміж за мільйонера, магната у сфері нерухомості Ніколаса Річчіо, старшого за неї на 32 роки. У 2024 році у них народився син, але Керолайн не пішла у декретну відпустку, дізнавшись про замах на Дональда Трампа, дівчина одразу відновила професійні обов'язки.

Керолайн Левітт
Керолайн Левітт вийшла заміж за мільйонера

Але Керолайн не пішла у декретну відпустку, дізнавшись про замах на Дональда Трампа, дівчина одразу відновила професійні обов’язки.

Керолайн Левітт
Керолайн Левітт вийшла з декрету після замаху на Трампа
Керолайн Левітт
Керолайн Левітт разом із сином

"Телеграф" писав раніше, як виглядає і що відомо про Тулсі Габбард із нової команди Трампа. Вона розповідала про "біолабораторії" в Україні.

Теги:
#США #Дональд Трамп #Керолайн Левітт