Стала "голосом" Трампа в 27 лет и родила сына от миллионера: что известно о спикере президента США
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За пять лет девушка стремительно построила карьеру
Президент США Дональд Трамп, который не смог выполнить обещание быстрого мира в Украине, после победы на выборах назначил главой своей пресс-службы Кэролайн Левитт. Девушке сейчас 27 лет и она стала самым молодым спикером Белого дома в истории США.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Кэролайн Левитт и каким был ее карьерный путь. Мы узнали о ней некоторые интересные факты.
Кэролайн Левитт — что известно о пресс-секретаре Дональда Трампа
Глава пресс-службы президента США Кэролайн Левитт родилась в 1997 году в Аткинсоне и воспитывалась в католической семье. Ее родители владели магазином мороженого, в которой она подрабатывала, а также занимались продажей поддержанных грузовиков.
После окончания католической школы, Кэролайн была студенткой колледжа Святого Ансельма, куда поступила по спортивной стипендии. Девушка увлекалась софтболом и отмечала, что католическое образование сыграло важную роль в формировании ее взглядов на жизнь.
Во время учебы Левитт проходила стажировку в Fox News и работала на телеканале Hearst Television WMUR-TV. Затем девушка проходила стажировку в Управлении президентской корреспонденции Белого дома. Кэролайн писала статьи, выражая свою поддержку политике Дональда Трампа и обвиняла американские либеральные СМИ в "искажении правды".
В 2019 году Кэролайн вошла в пресс-службу Белого дома как помощник пресс-секретаря Кейли Макинани, а затем перешла на работу к конгрессвумен Элизе Стефаник. В 2022 году Левитт баллотировалась в Конгресс от Нью‑Гемпшира (округ NH‑1), выиграла республиканские праймериз с 34,4 % голосов, но затем проиграла на общих выборах кандидату‑демократу Крису Паппасу с 45,9 % против 54,0 %.
После поражения на выборах в Конгресс Кэролайн присоединилась к штабу Дональда Трампа и в ноябре 2024 года президент США выбрал Кэролайн главой пресс-службы Белого дома. Во время своего первого брифинга она обвинила администрацию Джо Байдена в трате 50 млн долларов на презервативы для Сектора Газа.
Кэролайн считает себя "голосом" консерваторов поколения Z, она известна своим дерзким и конфронтационным стилем на брифингах, а также продвижением "новых" СМИ, в частности блогеров и тиктокеров. Трамп охарактеризовал Левитт как "умную и жесткую" и выразил уверенность, что она эффективно справиться с работой спикера.
Стоит отметить, что за несколько дней до инаугурации Трампа, девушка вышла замуж за миллионера, магната в сфере недвижимости Николаса Риччио, который старше на 32 года. В 2024 году у них родился сын.
Но Кэролайн не пошла в декретный отпуск, узнав о покушении на Дональда Трампа, девушка сразу возобновила профессиональные обязанности.
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