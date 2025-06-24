Стала "голосом" Трампа в 27 лет и родила сына от миллионера: что известно о спикере президента США

За пять лет девушка стремительно построила карьеру

Президент США Дональд Трамп, который не смог выполнить обещание быстрого мира в Украине, после победы на выборах назначил главой своей пресс-службы Кэролайн Левитт. Девушке сейчас 27 лет и она стала самым молодым спикером Белого дома в истории США.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Кэролайн Левитт и каким был ее карьерный путь. Мы узнали о ней некоторые интересные факты.

Кэролайн Левитт — что известно о пресс-секретаре Дональда Трампа

Глава пресс-службы президента США Кэролайн Левитт родилась в 1997 году в Аткинсоне и воспитывалась в католической семье. Ее родители владели магазином мороженого, в которой она подрабатывала, а также занимались продажей поддержанных грузовиков.

Кэролайн Левитт стала самым молодым спикером Белого дома

После окончания католической школы, Кэролайн была студенткой колледжа Святого Ансельма, куда поступила по спортивной стипендии. Девушка увлекалась софтболом и отмечала, что католическое образование сыграло важную роль в формировании ее взглядов на жизнь.

Кэролайн Левитт работала на телевидении

Во время учебы Левитт проходила стажировку в Fox News и работала на телеканале Hearst Television WMUR-TV. Затем девушка проходила стажировку в Управлении президентской корреспонденции Белого дома. Кэролайн писала статьи, выражая свою поддержку политике Дональда Трампа и обвиняла американские либеральные СМИ в "искажении правды".

Кэролайн Левитт вместе с Дональдом Трампом

В 2019 году Кэролайн вошла в пресс-службу Белого дома как помощник пресс-секретаря Кейли Макинани, а затем перешла на работу к конгрессвумен Элизе Стефаник. В 2022 году Левитт баллотировалась в Конгресс от Нью‑Гемпшира (округ NH‑1), выиграла республиканские праймериз с 34,4 % голосов, но затем проиграла на общих выборах кандидату‑демократу Крису Паппасу с 45,9 % против 54,0 %.

Кэролайн Левитт баллотировалась в Конгресс, Фото: Getty Images

После поражения на выборах в Конгресс Кэролайн присоединилась к штабу Дональда Трампа и в ноябре 2024 года президент США выбрал Кэролайн главой пресс-службы Белого дома. Во время своего первого брифинга она обвинила администрацию Джо Байдена в трате 50 млн долларов на презервативы для Сектора Газа.

Кэролайн Левитт стала спикером Белого дома в 27 лет, Фото: Getty Images

Кэролайн считает себя "голосом" консерваторов поколения Z, она известна своим дерзким и конфронтационным стилем на брифингах, а также продвижением "новых" СМИ, в частности блогеров и тиктокеров. Трамп охарактеризовал Левитт как "умную и жесткую" и выразил уверенность, что она эффективно справиться с работой спикера.

Стоит отметить, что за несколько дней до инаугурации Трампа, девушка вышла замуж за миллионера, магната в сфере недвижимости Николаса Риччио, который старше на 32 года. В 2024 году у них родился сын.

Кэролайн Левитт вышла замуж за миллионера

Но Кэролайн не пошла в декретный отпуск, узнав о покушении на Дональда Трампа, девушка сразу возобновила профессиональные обязанности.

Кэролайн Левитт вышла из декрета после покушения на Трампа

Кэролайн Левитт вместе с сыном

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