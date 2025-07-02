Трамп "завис": Фесенко пояснив, у чому головна проблема відносин України та США

Білий дім зараз не зацікавлений питаннями України

Нині жодного тиску США на Україну у питаннях завершення війни не спостерігається. Але з іншого боку, жодних дій Вашингтон не робить і щодо Росії.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю "Говорити великий Львів". За його словами, президент США Дональд Трамп зараз "завис", і це є великою проблемою.

"От у цьому зараз головна проблема — зависання Трампа. Відсутність якихось конкретних рішучих дій і рішень, а не те, що Трамп зараз нас схилятиме до миру на російських умовах. Якби це було, ми б це вже побачили", — сказав він.

Фесенко нагадав, що нещодавно спецпредставник по Україні Кіт Келлог пропонував план із 22 пунктів, у якому лише один, який стосувався визнання Криму російським, був неприйнятним для України. Однак цей план відхилила російська сторона.

Політолог підкреслив, що для України зараз проблема полягає не в тому, що США якось змінили стратегію і мають намір здійснювати тиск, щоб вона прийняла російські умови.

"Проблема в тому, що зараз ми не в пріоритеті США. І завершення війни між Росією та Україною зараз, на жаль, не є першочерговим пріоритетом для адміністрації Трампа", — сказав Фесенко.

Нагадаємо, раніше Фесенко говорив, що скасування військової допомоги Україні з боку США не привід впадати у відчай. За його словами, вихід із цієї ситуації є, але уряду необхідно буде напружитися.