США офіційно припинили усі програми USAID: хто тепер буде надавати міжнародну допомогу

Держдепартамент заявив, що USAID нібито не виконав своїх завдань

Сполучені Штати Америки з 1 липня офіційно припиняють функціонування програм, які фінансувало Агентство з міжнародного розвитку (USAID). Відтепер усіма програмами зовнішньої допомоги, які залишилися після реформ "по Маску", буде керувати напряму Державний департамент.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, USAID, яке керувало тисячами програм та витратило на них понад 715 млрд доларів, нібито не досягло своїх цілей. Щобільше, ситуація з безпекою у регіонах, де впроваджувалися програми USAID, нібито стала гіршою, антиамериканські настрої суттєво зросли.

Як приклад, Рубіо навів 89 млрд доларів, які були витрачені на програми USAID у країнах Близького Сходу та Північної Африки. Окрім цього, з 1991 року USAID витратила на програми у Секторі Газа 9,3 млрд доларів, більшість з яких у підсумку опинилася у руках структур, пов'язаних із терористами ХАМАС. Тому за підсумками моніторингу діяльність USAID припинено.

"Надалі всі проєкти, що відповідають політиці чинної адміністрації та сприяють інтересам США, буде адмініструвати Держдепартамент. Вони будуть реалізовуватися з більшою підзвітністю, стратегічністю та ефективністю… Ми обираємо торгівлю замість допомоги, можливості замість залежності, інвестиції замість субсидій. Для США і багатьох держав світу 1 липня стане початком нової епохи глобального партнерства, миру, інвестицій та процвітання", – заявив він.

Зазначимо, що у березні стало відомо, що через дії президента США Дональда Трампа та так званого "Департаменту урядової ефективності" (DOGE) на чолі з мільярдером Ілоном Маском може повністю припинити роботу один з найвідоміших мовників Сполучених Штатів – "Голос Америки". Значна кількість співробітників видання були відправлені в безстрокову "адміністративну відпустку" з 15 березня, при цьому в них відібрали право доступу до електронної пошти та робочих місць.

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація Трампа припиняє понад 90% контрактів USAID на 60 млрд доларів із надання допомоги іншим країнам. Також уряд переглянув інші державні програми фінансування.