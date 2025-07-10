Піде шляхом Байдена? Трамп використає президентські повноваження для надання зброї Україні

Останній раз допомогу Україні за PDA надали 9 січня, після цього пакетів за цим напрямком не було

Президент США Дональд Трамп вперше використає президентські повноваження (PDA), щоб надіслати Україні військову допомогу. Його попередник, Джозеф Байден, використовував саме цей шлях передачі Україні необхідної зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з рішенням Трампа. Видання зазначає, що ця новина демонструє новий інтерес президента США до України та оборони українців від російського агресора.

Перша партія озброєння, яку можуть надіслати відповідно до президентських повноважень, оцінюється у 300 мільйонів доларів. Пакет може включати критично потрібні Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та ракети середньої дальності для M142 HIMARS. Щодо обладнання точного рішення ще немає – списки будуть погоджувати 11 липня.

Це перший випадок, коли Трамп використає президентські повноваження для надання допомоги Україні. До цього Білий дім надсилав тільки пакети озброєння, дозвіл на які надавала попередня адміністрація Байдена. Після нього, до речі, залишилися невикористані повноваження на суму в 3,86 млрд доларів. Останній раз допомогу Україні за PDA надали 9 січня – на суму в 500 мільйойнів доларів.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, США відновили постачання Україні частини критично важливих боєприпасів. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та ракети GMLRS для систем реактивної артилерії M142 HIMARS.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США має реальну можливість відновити постачання зброї Україні, включаючи ракети Patriot. Трамп зазначив, що може це зробити, оскільки особисто не припиняв допомогу Україні, а призупинення було пов’язане з рішенням глави Пентагону. Саме міністр оборони Піт Хегсет 1 липня наказав призупинити постачання зброї.

Нагадаємо, 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. ЗМІ та експерти припустили, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, зокрема і ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. А прем'єр Італії Джорджа Мелоні, яка має з Трампом добрі стосунки, спростувала припинення допомоги – за її словами, мова йде про перегляд постачань, а не про повну зупинку.