Трамп пообещал отправить Украине Patriot и не только, — СМИ

Штаты должны объявить о новом пакете вооружения уже 14 июля

Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты ПВО Patriot. Президент США подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин "разговаривает мило, но потом вечером всех бомбит".

Как пишет Reuters, глава Соединенных Штатов не уточнил, сколько именно Patriot он планирует отправить Украине. Однако по его словам, их стоимость возместит США Европейский Союз.

"Я еще не договорился о количестве, но у них будут некоторые, потому что им нужна защита. Но Европейский союз платит за это. Мы ничего за это не платим. Но мы отправим, это будет бизнес для нас. И мы отправим им Patriot, которые им срочно нужны", — сказал Трамп.

Не только Patriot, но и наступательное оружие?

Кроме Patriot, по словам президента США, Украина получит и другое вооружение. Соединенные Штаты предоставят его на условиях полного возмещения стоимости.

"Мы, по сути, собираемся отправлять им разные единицы очень сложной военной техники. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы хотим", — подчеркнул Трамп.

Как пишет Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о планах, 14 июля глава США объявит новый план вооружения Украины. Ожидается, что оно будет включать наступательное оружие. По данным собеседников издания, есть основания полагать, что план, вероятно, включает в себя ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине территории РФ, включая Москву.

Как сообщал "Телеграф", сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил 13 июля, что в войне России против Украины будет "переломный момент", а в ближайшие дни следует ожидать важных объявлений от США. Он намекнул, что они будут связаны с замороженными российскими активами.