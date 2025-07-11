Трамп не збрехав: Зеленський озвучив чудові новини з-за кордону

Говорив і про санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав "хороші сигнали" від США. Адже постачання зброї в Україну відновлено.

Про це президент повідомив у своєму зверненні. За його словами, Київ продовжує працювати над збільшенням допомоги від західних партнерів.

"Маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено", — наголосив Зеленський.

Він додав, що наступного тижня Україна продовжить працювати з американською стороною на військовому рівні. Заплановано комунікація наших військових з спецпредставником США, генералом Кітом Келлогом.

"Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати", — резюмував президент.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за 46-го президента Джо Байдена. Спочатку у Білому домі підтвердили, що таке рішення прийнято, але побачивши розмах скандалу, різко "дали задню" та спростували, що повністю припинили постачання зброї Україні. Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону – щоправда, там спробували захистити це рішення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп анонсував заяву щодо Росії та висловився про постачання зброї Україні.