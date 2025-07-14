Путін намагався залякати Трампа, але не врахував головне: чим це обернеться для Кремля

Путін не усвідомлював, що обрав неправильну людину для залякування

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, 3 липня 2025 року, Володимир Путін заявив, що протягом наступних двох місяців російська армія збирається поновити масштабні наступальні дії з метою виходу на адміністративні кордони чотирьох областей.

Про це повідомило видання Axios. Після цієї розмови американський лідер неодноразово висловився про невдоволення діями Росії та неготовністю країни-агресора до мирного врегулювання війни.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в коментарі "Телеграфу" припустив, що така заява Путіна могла бути елементом тиску на Трампа. За словами експерта, російський президент намагався вплинути на американського колегу з позиції сили, аби продемонструвати, що в нього є можливості для необмеженого по часу наступу.

"Намагатися домінувати над Дональдом Трампом – помилкова стратегія. У нього досить завищене его, такий комплекс нарциса, тому з ним і треба вміти говорити та домовлятися", – зауважив Коваленко.

Олександр Коваленко

Від прогнозів щодо вмісту нового пакета військової допомоги від Штатів оглядач утримався та закликав дочекатися конкретики. Разом з тим, він наголосив, що цілком можливим є приховування більшої частини цієї допомоги.

"Але я припускаю, що ми не побачимо всього того, що Трамп готовий передати Україні", – заявив Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що візит спеціального представника США Кіта Келлога до Києва викликав жвавий резонанс у суспільстві. Одне з головних питань — чи справді Кремль утримається від ударів ракетами та дронами по українській столиці, поки там перебуває представник адміністрації Дональда Трампа.